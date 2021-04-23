Агропром

С зайсанским колоритом

23.04.2021
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Традиционная сельскохозяйственная ярмарка прошла в минувшую субботу на рынке «Дос Нар» в областном центре, организованная фермерскими и крестьянскими хозяйствами Зайсанского района.

Жители и даже гости Усть-Каменогорска уже заранее знают, что в конце каждой недели подобные ярмарки проходят одновременно в двух больших районах города. На бойком торговом месте развернули распродажу сельхозпродукции представители сельских округов.  

По официальной информации руководителя районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Сабыра Андырбаева, покупателям зайсанцы предложили несколько тонн мяса крупного и мелкого рогатого скота. Причём килограмм свежей натуральной мясной продукции можно было купить по средней цене около 1800 тенге.

Горожане, которые давно распробовали вкус изделий народной кухни, охотно приобретают переработанную продукцию из проса, пшеницы, а также молока. Это талкан, жент, курт, иримшик и многое другое.

Отличной весенней погодой порадовала очередная апрельская суббота. Это всегда на руку покупателям и продавцам. Есть возможность выбрать товар не спеша, прицениться и ещё поторговаться.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников

23.04.2021
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