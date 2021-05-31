С надеждой на хороший урожай

Со знаком плюс прошла посевная в ТОО «SBA-AgroGroup» в Глубоковском районе.

Ключевым фактором для получения высокого урожая яровых культур является оптимальный срок посева. При его выборе в ТОО «SBA-AgroGroup» учитывают не только запасы влаги в почве, но и длительность вегетационного периода зерновых, их устойчивость к болезням и вредителям.

ЗАДЕЛ НА НОВЫЙ УРОЖАЙ

Аграрии сельхозпредприятия, которым руководит Даниил Байбулатов, смогли выполнить все запланированные работы и отсеяться раньше положенных сроков – в середине мая. В настоящее время земледельцы производят опрыскивание посевов для их защиты.

В севообороте хозяйства, которое располагает 2 112 га, на долю яровой пшеницы приходится 800 га. В почву были засеяны среднеранние высокопродуктивные сорта пшеницы израильской селекции – «заир» и «гадис», а также проверенный временем немецкий сорт «тризо». Они уже зарекомендовали себя как наиболее рентабельные и пластичные к местным климатическим условиям, у них хорошая всхожесть, отличная урожайность, высокая устойчивость к заболеваниям. Эти сорта показывают в хозяйстве свою продуктивность в пределах 30-46 ц/га.

На 70 га засеян солодовый ячмень французского сорта «бельканто», его средняя урожайность – 30 ц/га. Семена ячменя предприятие с этого года намерено выращивать на своих полях.

– В этом году планируем расширить посевные площади подсолнечника как стабильного фаворита среди маржинальных агрокультур. На наш взгляд, увеличение предложения подсолнечника будет очень кстати, учитывая рост мощностей по его переработке в Восточном Казахстане и высокий экспортный потенциал, – отмечает руководитель сельхозпредприятия.

Стабильную урожайность в пределах 30-35 ц/га обеспечивают высокоолеиновые гибриды фирм Limagrain и Syngenta. Это устойчивые к заразихе и метеострессам LG 5555, LG 59580, «неома».

К посевной кампании хозяйство подготовилось заранее, сразу после жатвы. Поднятая осенью зябь значительно сократила время весеннего сева.

Во время посевной погода в целом благоволила аграриям, однако трудности, с которыми им пришлось столкнуться, зависели от условий, связанных с пандемией. В частности, в регион были затруднены своевременные поставки семян из Европы.

Колоссальное значение, по словам Даниила Байбулатова, имеет норма высева зерновых – для хорошего развития растения необходима достаточная полезная площадь, питательные вещества.

– Считаю, что лучшей урожайности яровой пшеницы можно достичь при норме высева 3-4 миллиона семян на гектар или 120-200 килограммов зерна на ту же единицу площади, – делится он. – При достаточном пространстве растения могут взять из почвы все необходимые питательные вещества, влагу, благодаря этому создать нужную вегетативную массу и сформировать зерно. Если посев загущенный или же разреженный, то количество получаемого урожая значительно уменьшается.

ЖЕЛЕЗНАЯ ОСНОВА

Важным фактором при проведении посевной кампании является наличие высокопроизводительной техники. Поэтому каждый год полученная прибыль предприятием вкладывается в приобретение сельхозмашин, оборудование и расходные материалы. Благодаря субсидированию ставки вознаграждения по линии ТОО «Тандем Агро» хозяйство закупает современную многофункциональную технику.

– Сельхозтехнику в основном приобретаем у германских производителей – Amazone, Fendt, Walter и других. Вообще, у каждой техники есть свои неоспоримые преимущества. К примеру, за счёт применения прицепной сеялки Amazone всхожесть семян у нас стопроцентная. Дисковые бороны Veles позволяют восстановить естественный гумусный слой почвы при существенном снижении затрат. Пневматическая сеялка точного высева MaterMacc даёт возможность менять зазоры между рядками наиболее удобным образом в зависимости от типа высеваемой культуры, – рассказывает Даниил.

На весеннем поле хозяйства были также задействованы четыре трактора «Беларусь», три КамАЗа, культиваторы, дискаторы и прочая техника.

СВОЙ ПОДХОД

Аграрий для каждых участков разрабатывает свой план возделывания, применяя дифференцированные способы обработки почвы.

– К примеру, если на одном поле нужна вспашка оборотным плугом, то на другом вообще не требуется пахота, так как там почва глинистая, – поясняет глава хозяйства.

Обязательное агротехническое условие – дополнительное внесение удобрений, а также подкормка растений микроэлементами в период вегетации. На один гектар посевов здесь вносят 150 кг сульфоаммофоса и 100 кг на ту же площадь сульфата аммония. Для листовой подкормки применяют сульфат магния – до 15 кг на круг.

Химическая защита растений от вредителей и болезней в хозяйстве производится по технологии, рекомендуемой ТОО «Тандем Агро».

Хозяйство ежегодно получает субсидии на приобретение минеральных удобрений и семян, что является хорошей государственной поддержкой.

В ТАНДЕМЕ С ПРИРОДОЙ

Показатели урожайности SBA-AgroGroup даже в самое засушливое лето – одни из лучших в Глубоковском районе.

В прошлом году намолотили свыше 2,5 тысячи тонн зерновых, их урожайность составила 28-30 ц/га; порядка 1,5 тысячи тонн подсолнечника с урожайностью 26 ц/га.

На первоначальном этапе складывались благоприятные климатические условия для созревания хлебного колоса – невысокая атмосферная температура, идеальные показатели по влаге. Но свои коррективы в планы земледельцев внесла летняя жара.

– В последнее время у нас наблюдается тенденция уменьшения осадков – земле с каждым годом катастрофически не хватает влаги. За вегетационный период прошлого агросезона у нас выпало всего 25 миллиметров осадков. С июня прошлого года по май 2021 г. – 198 мм, – комментирует Даниил Галиевич.

В этом году хозяйство застраховало все свои посевы на случай потерь, вызванных летней засухой и осенними осадками. Сейчас это сделать можно в один клик – на платформе Qoldau.kz.

…Директор ТОО «SBA-AgroGroup» надеется, что в скором будущем хозяйство приобретёт статус семеноводческого. Для этого немецкая компания Petkus начала здесь строительство семяочистительного завода. Уже осенью этого года аграрии начнут продавать сорта и гибриды, прошедшие испытания в условиях местного климата.

Бахыт Сарсембаева

Фото автора и из личного архива Д. Байбулатова

Глубоковский район