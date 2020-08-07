С максимальной ответственностью

Меньше месяца осталось до начала нового учебного года, первая четверть которого пройдёт в дистанционном формате. И если к четвёртой четверти прошлого учебного года, которая также прошла в формате онлайн, не успели подготовиться ни школы, ни ученики, ни их родители, то на этот раз всё будет по-другому. По крайней мере, в этом уверены в отделе образования Семея.

Первую четверть в дистанционном формате начнут 49 школ города. Все учащиеся обеспечены необходимой техникой. Для этого приобретён за счёт спонсоров и передан во временное пользование учащимся 351 ноутбук. Педагоги также обеспечены техникой и доступом к сети Интернет. Планируется дополнительно приобрести ещё 1355 компьютеров на 239 млн 830 тенге из республиканского бюджета и из фонда всеобуча.

Ребята будут обучаться посредством систем Kundelik, Bilimland.kz и Daryn.online. Актуальными останутся и телеуроки на каналах «Балапан» и «Ел арна».

В конце прошлого учебного года была выявлена проблема с обеспечением Интернетом. Однако, как отметили в городском отделе образования, к первому сентября эта проблема будет решена. Из городского бюджета выделено 2 млн 280 тыс. тенге на приобретение 100 роутеров и абонентскую плату на два месяца.

В сельских малокомплектных школах обучение будет проходить в привычном, штатном режиме. Конечно, с соблюдением всех санитарных норм. Для этих школ будут приобретены тепловизоры, маски для учащихся и учителей (из расчёта смены масок каждые два часа), дезинфицирующие коврики, урны для использованных масок, бактерицидные лампы и прочие принадлежности, необходимые для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

– Для учителей проводятся онлайн-курсы по дистанционному обучению. Также отрабатывается вопрос по открытию дежурных групп в полнокомплектных школах города. Планируется открыть 655 дежурных групп в 53 школах и обучать в штатном режиме свыше 10 тысяч детей. При этом будут строго соблюдены санитарные требования. На сегодняшний день учреждения образования проводят работу с родителями, – рассказала главный специалист городского отдела образования Вилена Жакупбаева.

Новый учебный год в сентябре начнется для 47814 школьников, из них более 20 тысяч – учащиеся начальных классов. Сами педагоги готовятся к новому формату ведения уроков уже сейчас. «Дистанционка» для учителей хоть и не очень удобна, однако педагоги уверяют: такое образование на успеваемости ребенка никак не сказывается. Трудности, конечно, есть, но слаженная работа преподавателей, ребят и их родителей приносит свои плоды.

– Конечно, дистанционный режим в любом случае не очень удобный для учителя, потому что не всё, что хочется, удаётся донести. В прошедшем учебном году в четвёртой четверти мы проводили уроки онлайн. И хотя считается, что в этой четверти идёт только повторение, но оценки нужно было выставить правильно, поэтому нужно было подходить к этому вопросу серьёзно. В какой-то мере дистанционный режим показал, насколько готовы мы все к новым технологиям. С одной стороны, дистанционный режим удобен в том плане, что ученик должен выполнить задания сам. Это учит его самостоятельности. Большое спасибо родителям, которые помогали своим детям. Конечно, к четвёртой четверти не все были подготовлены морально. Сейчас за плечами есть определённый опыт, мы учли некоторые ошибки и недоработки. Так что к началу нового учебного года, я надеюсь, мы будем уже подкованы, – говорит учитель русского языка и литературы КГУ СОШ № 19 Кульзия Нургалиева.

Конечно, традиционный режим как для школьников, так и для преподавателей привычнее дистанционного. Но пока, в условиях карантина, когда по всему миру бушует пандемия коронавируса, педагоги призывают учащихся и их родителей отнестись к новому формату обучения с максимальной ответственностью. Это вынужденные и временные меры.

Наргиза Омарканова

Семей