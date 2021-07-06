С днём рождения, Город мира!

Гульмира Абдрахманова, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №17 им. М.Ауэзова:

– Одна из важнейших дат в истории Казахстана – 10 декабря 1997 года. Этот день дал официальный старт колоссальной работе по созданию нового центра молодого государства. Тогда решение Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева шокировало многих. Но спустя больше двух десятилетий Нур-Султан стал не просто новым городом Казахстана, он стал главным символом независимости и глобального успеха молодого государства. Сейчас это большой мегаполис, который поражает своей красотой и современностью. В процветающем Нур-Султане живут более миллиона человек. За годы независимости Казахстан достиг серьезных экономических успехов, развил научный и технический потенциал. Наша республика вошла в 50 конкурентоспособных стран мира. Под руководством Елбасы создан уникальный институт – Ассамблея народа Казахстана, которая стала гарантом сохранения межнационального мира и согласия.

Галина Борисович, председатель белорусского этнокультурного объединения ВКО:

– Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорил, что столица государства должна быть в центре страны и быть таким местом, где будет новый росток экономического развития, импульс, который будет собирать все новые силы Казахстана в этом месте. Свои проекты предлагали архитекторы из разных стран мира. Стремительно строилась столица. И вот спустя 24 года в Нур-Султане сосредоточены ведущие объекты образования и здравоохранения. На регулярной основе проходят съезды лидеров мировых и традиционных религий, международные значимые события. В столице прошёл исторический саммит ОБСЕ, состоялись юбилейные саммиты ШОС и ОИС. В начале 2011 года столица республики принимала участников и гостей VII зимних Азиатских игр. В 2017 году прошла международная выставка EXPO-2017.

Какие же нужны были прозорливость и сила воли, чтобы задумать и осуществить такую амбициозную идею! В целом, за короткое время наша страна превратилась в экономического лидера Центральной Азии. За 30 лет независимости Казахстан установил дипломатические отношения с 186 странами, завоевал авторитет на международной арене. Немаловажно отметить, что все эти годы наша страна является оплотом единства, мира и согласия.

Светлана Гилева, заведующая сектором экскурсионно-массовой работы и музейной педагогики Восточно-Казахстанского музея искусств:

– Прежде чем стать столицей, город Нур-Султан несколько раз менял название: Акмолинск, Целиноград, Акмола. В 1994 году Парламент Казахстана утвердил решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу, а 10 декабря 1997 года Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Указ «Об объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан». В 1998 году согласно Указу Первого Президента Акмола была переименована в Астану. Росла и цвела Астана и превратилась в одну из наиболее быстроразвивающихся столиц мира.

В 1999 году по решению ЮНЕСКО столице Казахстана была присуждена медаль и присвоено высокое звание «Город мира». Из обычного провинциального городка столица выросла в город-миротворец с миллионным населением. В 2019 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан. Сейчас это суперсовременный город, настоящая степная жемчужина, сверкающая огнями. Нур-Султан производит неизгладимое впечатление на гостей из многих стран мира.

Вся история становления Казахстана доказывает, что нет нерешаемых задач и недостижимых целей, главное – чёткий курс, сплочённость и воля к победе.

Махабат Турсумбекова, библиограф Центра справочно-библиографической службы Восточно-Казахстанской библиотеки им. А. С. Пушкина:

– День столицы – это не только государственный праздник и день отдельного города. Это праздник всей нашей страны. Для меня этот город – один из самых прекрасных и любимых, ведь там живут мои дети и внуки. Моя первая внучка появилась именно там, там я её провожала в первый класс, встречала из школы. Каждый раз в свой приезд в Нур-Султан я видела, как он рос, как появлялись новые улицы, парки, дома.

Столица – прежде всего город энергичных и жизнерадостных людей, он современный, быстрый и шумный. Нур-Султан, как наша страна и наш народ, очень гостеприимен, он всегда раскрывает свои объятия для своих гостей как из других регионов Казахстана, так и из всех уголков мира.