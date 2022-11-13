С чего начинается Родина?

Насколько хорошо современные школьники знают историю своего родного края, определили в республиканском интеллектуальном конкурсе «Моя малая родина».

Мероприятие, в котором приняла участие команда юных историков из Восточно-Казахстанской области, прошло в Таразе. Республиканский этап конкурса собрал юных историков – победителей областного этапа. Желающим побороться за звание лучшего знатока своего края предстояло пройти тестирование по истории Казахстана и выполнить задания в одной из предложенных номинаций: видеорепортаж, видео, макет и эссе.

В рамках конкурса ребята подготовили творческие работы. Они представили видеорепортажи, написали эссе об истории родного края. Защитили макеты на тему «Будущее моей малой родины».

Интеллектуальный батл получился насыщенным и интересным – участникам удалось заинтересовать собравшихся своими творческими работами. За отлично выполненные задания и яркие выступления им вручили дипломы.

Восточноказахстанские школьники взяли несколько призовых мест. Так, учащаяся 10 класса школы-лицея имени Х. Мустафиной Зайсанского района Ақнұр Манарбекову организаторы отметили дипломом ІІ степени. Десятиклассница Каратальской средней школы Зайсанского района Айман Ынтымаққызы и ученица 10 класса школы имени Ю. Гагарина Зайсанского района Қарақат Дүйсебаева получили дипломы ІІІ степени.

За особые достижения грамотой Республиканского научно-практического центра «Дарын» Министерства просвещения Республики Казахстан в номинации «Будущее моей малой родины» награждена учащаяся 10 класса областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей Малика Раимханова.

– Такие конкурсы воспитывают у детей патриотические чувства, развивают творческие и аналитические способности, – подчеркнули представители Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын». – Радует, что участие в них наравне с городскими детьми принимают ребята из сельской местности. Они не только изучают историю и культуру своей малой родины, но и в проектах предлагают пути решения актуальных проблем, новые перспективные идеи, своё видение развития того или иного населённого пункта.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено ВКНМЦРОиДО «Дарын»