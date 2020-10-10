С чего начинается бизнес? 

В Курчатове успешный предприниматель поделилась с молодёжью секретами успеха.

В формате диалоговой площадки прошла встреча городской молодёжи с индивидуальным предпринимателем Гульнарой Ташековой «Один шаг к предпринимательству». Состоялся оживленный конструктивный диалог.

– Интерес, проявленный молодыми людьми к спикеру, не случаен, – сказал главный специалист отдела внутренней политики Курчатова Багдат Шаушимов. – Гульнара Ташекова имеет богатый опыт работы в педагогической, фармацевтической и ресторанной сферах, поэтому она ответила на все вопросы, поступившие от ребят. Предприимчивая уроженка Жарминского района прошла все этапы в становлении своей профессиональной деятельности. Однако неудовлетворенность объективными и субъективными причинами привела к решению создать и развивать собственный бизнес. Для повышения конкурентоспособности она много обучалась на семинарах, посещала коллоквиумы и коучинги.

Сегодня Гульнара Ташекова – успешный индивидуальный предприниматель. Открыв в Курчатове аптеку, она внесла определённый вклад в сферу занятости, обеспечив рабочими местами девять человек из числа молодых специалистов. В завершение встречи руководитель городского проектного штаба «Рухани жаңғыру» Елена Ставская поблагодарила участников за состоявшийся открытый диалог.

Милана Лейман

Курчатов