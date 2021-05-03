С благодарностью в сердце

Элла Андреевна Григоренко – потомок репрессированных немцев Поволжья. Она выросла на гостеприимной и щедрой земле Казахстана, свои корни здесь пустили и её дети. Теперь Восточно-Казахстанская область стала родиной и для её восьми внуков и троих правнуков.

Нашу героиню, Эллу Андреевну Григоренко, хорошо знают в немецком этнокультурном объединении ВКО «Видергебурт» как весёлого, доброго и жизнерадостного человека.

– Мои дедушка и бабушка по маминой линии – Кайзер Фридрих Фридрихович и Фрида Генриховна – тяжело пережили депортацию, потому что в тот страшный период их разделили с детьми, – рассказывает Элла Андреевна. – Бабушка умерла в Саратове, а деда выслали в Казахстан. Мама, Эрна Фридриховна, 1923 года рождения, была старшей из детей. Следующим был её брат, который впоследствии умер от голода в трудовой армии. Ещё младше были сестра Эльза и двойняшки – Фёдор и Фрида. Маму выслали в трудовую армию в город Орск, ей в то время было 18 лет. Остальные также отправились в трудовую армию. Мама рассказывала, что работала на току, молотила зерно. Условия были ужасными. Так, если в сапогах обнаруживали больше десяти зёрен – следовал арест! Выживать было трудно, многие голодали. Однажды она несла хлеб за пазухой, к ней подошли двое с ножом и забрали недельный паёк. Ей пришлось голодать неделю… Позже мама вышла замуж за моего отца Генриха Калькопфа, родила сына, но он умер. Я появилась на свет в 1948 году. Ещё у меня есть брат и сестра.

Элла Андреевна помнит, как они с братом ехали из Орска в Омск на поезде. Запомнился и переезд в далёкий и поначалу чужой Казахстан к дедушке в 1959 году.

– На тот момент мама с нами, тремя детьми, поселилась в микрорайоне Согра, – продолжила свой рассказ Элла Андреевна. – Нам часто помогали местные жители. Я до сих пор помню эту поддержку, благодарна всем сердцем за это. Но люди были всякие. Когда я пошла в школу, столкнулась с тем, что несколько детей постоянно говорили мне: «Фашисты, уезжайте в Германию, вам там место!», порой избивали до синяков. Заметив это, классный руководитель спросила: «Кто это тебя так?» Я рассказала. Директор школы Мухаммед Шаяхметов вызвал в кабинет этих ребят и строго сказал им: «Я с другими немцами воевал. А эти дети родились в нашей стране, и они такие же, как мы все». На этом мои злоключения завершились.

После окончания школы юная Элла устроилась работать на Титано-магниевый комбинат, где проработала до 1970 года. Потом её жизнь круто изменилась, она уехала жить на Север. Прожила четверть века в Магаданской области, на золотом прииске «Ленинградский». Там она познакомилась со своим мужем Владимиром, который работал в шахте. Появились трое детей: Ольга, Павел и Надежда. Когда золотой прииск закрылся, они решили вернуться в Восточный Казахстан.

– Только в Усть-Каменогорск, подумала я тогда, – отметила моя собеседница. – Здесь прошли мои юные годы, и именно эту республику я считаю своей настоящей Родиной. Живём здесь счастливо. Дети рядом. Подрастают восемь внуков и трое правнуков. Что ещё нужно простому человеку?

По словам Эллы Андреевны, понятие Родины у каждого своё. Общее у всех, пожалуй, то, что где бы ты ни находился, тебя не оставляет горячее желание вернуться в родные края и прожить там всю жизнь. Видеть, как рядом счастливо живут твои дети и внуки, процветает Родина.

– Немцы, так же как и другие депортированные в те годы в Казахстан этносы – чеченцы, корейцы, турки, оказались на этой земле по воле злого рока, но сумели достойно преодолеть все испытания и сохранить мир и дружбу, – говорит Элла Андреевна. – Мирное небо над головой – это и есть самое большое наше достояние, богатство. Благодаря взаимоуважению, пониманию важности единства народ Казахстана добился столько значимых успехов, о которых теперь знает весь мир. Родина там, где бьётся твоё сердце…

Ева Ким

Фото автора