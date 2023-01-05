Рыбная тема

В этом году в Зайсанском районе запустят рыбоперерабатывающий и консервный завод.

Аким Зайсанского района Дулат Кажанов в селе Карабулак посетил рыбоперерабатывающий и консервный завод ТОО «Zaisan Balyq». Планируется, что в 2023 году производство полностью запустят в работу. Будут созданы постоянные рабочие места, что положительно повлияет на развитие экономики района и области.

В настоящее время здесь ведутся ремонтные, восстановительные работы. Подведён природный газ, для быстрого запуска системы заморозки приобретён компрессор голландского производства.

– Казахстан богат рыбными ресурсами, особенно Восточно-Казахстанская область, – отметил Дулат Кажанов. – Особую роль в экономическом развитии должна сыграть рыбная отрасль. Благодаря инициативам руководства страны в этой сфере ведётся масштабная работа.

По словам директора завода Тілека Шөкеева, развитию рыбных хозяйств в Казахстане уделяется повышенное внимание. Переработка сырья является первой стратегической задачей отрасли, начиная от расширения экспортного потенциала и заканчивая обеспечением населения высококачественными полезными продуктами, богатыми белками, жирами и витаминами.

Ерик Абитов

Зайсанский район