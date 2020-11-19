Рыбацкий Байтогас на берегу Зайсана  

Чтобы рыба в воде чувствовала себя хорошо, обитателям озёрных и речных глубин постоянно нужен кислород. Работники СПК «Байтогас» в зимнее время бурят лунки, чтобы обеспечить доступ воздуха для различной рыбы под толстым слоем льда. Весной спасают рыбную молодь, отрезанную от большой воды. Приток свежего воздуха, открытие второго дыхания важны в целом для рыбной отрасли всего региона.

Исполнительный директор СПК «Байтогас» Болаткан Асылханов сказал об этом неспроста. Основным профилем их работы является отлов и переработка рыбы. Между тем восполнение рыбных запасов для них вопрос не праздный.

Потому накануне зимы всё сказанное – в тему. Природа устроена мудро. Одни впадают в спячку, иные бодрствуют до весны. Рыбе тоже надо перезимовать. Морозы закуют реки и озера в лёд, полыньи и проруби запаяют наглухо. Рыба под ледяным панцирем без воздуха может погибнуть. Хотя несведущим кажется, что она задыхается, наоборот, на суше. Бьёт хвостом, выброшенная на берег или на лёд.

Тогда придут на помощь люди. Собеседник говорит, что в таких случаях бурят лунки. Через них идёт подпитка кислородом. Чтобы снова не затягивало льдом, в лунки вставляют пучки растений, камыша. В итоге, подводный мир через них дышит зимой, словно через соломинку.

Примеры и свои способы обеспечения подводных обитателей кислородом раньше мы видели в прудовых хозяйствах. В стоячей воде подача свежего воздуха рыбам жизненно необходима. С задачей успешно справлялись в воде специальные устройства, называемые аэраторами.

Весной начинается совсем другая песня. Хотя тяжкая рыбацкая доля не оставляет места для лирики, Болаткан рассказывает обо всём с юмором. Тема задевает за живое.

– Лёд на реке Иртыш вскрывается раньше, чем на озере, – говорит он. – Лёд напирает, образуется затор, поднимается уровень воды. Она затапливает пойму, заливы, луга. Потом вскрывается озеро. Вода возвращается в свои берега. Рыба и её молодь попадают в плен. Плавают в небольших озерцах, ямах и лужах. Они почти обречены. Либо вода высохнет, либо станут лёгкой добычей птиц, других хищников, напрочь отрезанные от большой воды. Погибшая рыба и продукты разложения смываются потом в реку и озеро. Грозят прямым ущербом экологии.

Чтобы не допустить подобное, рыбаки берутся за сеть с частой ячейкой. Все мелкие озёра и водоёмы аккуратно процеживают, как сквозь сито. Вызволяют рыбу и мальков из западни. Дают им шанс выжить и продолжить свой род, пополнить местную ихтиофауну естественным путем. В этом благородном деле нужна поспешность. Всё важно сделать вовремя и по уму. Не упустить удачный момент.

СПАСЕНИЕ МАЛЬКА

Кому-то доставляет удовольствие рыбалка. Это целая индустрия и бизнес. Такое увлечение стоит очень дорого. К примеру, снасти и экипировка, остальные аксессуары. Что влечёт человека? Мода, азарт, инстинкт добытчика и любителя охотничьих и престижных рыбацких трофеев? А во что обходится помощь природе, забота об её здоровье? Насколько соизмеримы ответные меры восстановления с объёмами отлова, потребления рыбных ресурсов региона?

Каждый вносит вклад в меру своих возможностей. Они не у всех одинаковые. Тут важны горячее желание и конкретные действия, нацеленные на конечный результат.

– Мы выезжаем всем коллективом, живём в походных условиях, – говорит Болаткан. – В палатках, на природе, как туристы или отдыхающие. В отличие от них, заняты реальным делом. Лучше, чем быть дома, в самоизоляции.

Вылавливаем мальков и выпускаем их в реку Чёрный Иртыш. Там запретная зона для рыбной ловли. Мальки и другая молодь в таких условиях получают право на жизнь. Имеется в виду территория неподалёку от села Буран.

Мелочь черпают вёдрами, сливают в бочки. Дальше их путь в реку, в свободное плавание. Приятно, когда живые бессловесные существа устремляются в водные просторы. Если человек одной рукой берёт, то другой рукой должен что-то возвращать. Есть кровный интерес в таком деле. Иначе завтра будет нечего ловить промысловым рыбакам. Однако здесь не склонны выдавать это за героику будней. Намеренно выпячивать свою роль рыбного деда Мазая, готового в половодье спасать от беды не только зайцев.

– Мы просто возвращаем природе то, что ей без того принадлежит, – скромно отвечает Болаткан. – Другое дело, что без нашей помощи мальки могли пропасть без пользы. От нас требовалось лишь помочь, что и делаем. Это не требует от нас чрезмерных расходов и усилий.

И альтруизм берётся на учёт. Вся работа тщательно фиксируется на фото и видео. Ведётся при участии многих структур: рыбной инспекции, природоохраны, местного акимата. В век отчётов и высоких технологий на слово никто не верит. Надо всё подкреплять фактами и цифрами.

ВЗНОС В ПРИРОДУ

Знатоки утверждают, что до строительства ГЭС на Бухтарме до Чёрного Иртыша поднимался на нерест даже осётр. Говорят нечто подобное и про нельму, стерлядь. В верховьях реки проходил нерест, потом рыба скатывалась далеко вниз по течению. Так далеки миграционные пути. В силах человека другими способами нивелировать ущерб, наносимый в результате хозяйственной деятельности. При возможности вслушиваться и слышать голос природы. В данном случае пример рыбаков – образец такого диалога.

Другая ситуация, когда надо делать свои инвестиции. У рыбаков есть и такая миссия. На свои кровные средства они покупают в рыбных хозяйствах мальков и сеголеток.

– Ежегодно мы закупаем рыбную молодь на восемь миллионов тенге, – продолжает наш герой. – Выпускаем в озеро 500 тысяч мальков для восполнения рыбных запасов.

По его словам, всё выглядит так. Есть в Курчумском районе Бухтарминское нерестово-выростное хозяйство (БНВХ). Находится оно в селе с подобающим для профиля производственной деятельности названием Мальковое. Там приобретается молодняк рыбы. В цистернах на базе авто живой груз доставляется до места своего назначения.

Чтобы живность не погибла в пути, в резервуар снизу подается воздух через специальные приспособления. Её выпустят в озеро Зайсан на участках Карасакпай, Туранга. Этим заняты ещё ряд производственных кооперативов, находящихся на побережье и активно действующих наряду с СПК «Байтогас» из одноимённого села.

Опять же за процессом зарыбления наблюдают сразу несколько представителей различных ведомств. Контроль является неотъемлемой частью их повседневной работы.

ШАГ В ИСТОРИЮ

Напомним, что рыбацкое село Байтогас находится на побережье озера Зайсан в 40 километрах от села Тугыл. Вообще, акватория знаменитого озера занимает огромную площадь. Простирается с востока на запад. В него впадает и вытекает река Иртыш, а Бухтарминское водохранилище примыкает и образует единое целое. Исторически здесь было развито судоходство, лов рыбы на трансграничном Иртыше. За малым исключением, на всем побережье озера.

Прежде действовала сеть маршрутов пассажирских теплоходов на воздушных крыльях. По водному пути в южные районы доставлялись объёмные грузы, стройматериалы, уголь, горюче-смазочные материалы. Такой транспорт сыграл свою роль, особенно при ликвидации последствий землетрясения, от которого пострадали в конце прошлого века сразу несколько районов Восточного Казахстана.

Восточно-Казахстанская область входит в первую четвёрку регионов в республике по потенциалу в сфере производства рыбы, переработки сырья, выпуска готовых изделий. До сегодняшнего дня жизнь и деятельность ряда прибрежных населённых пунктов, их перспективы зависят от озера, состояния его рыбных ресурсов, их восполнения.

БУДНИ И ПЛАНЫ

На ярмарку в областном центре нынешней осенью от СПК «Байтогас» приехал его исполнительный директор с группой сотрудников. Привезли разную продукцию. Свежую рыбу в ассортименте, различные полуфабрикаты. Фарш, филе, плавники, щёчки. По составу рыбные изделия и блюда известны высоким содержанием полезного людям белка. Пользуются неизменно твёрдым спросом у горожан.

В целом, развитие села Байтогас, его будущее жители связывают с давним промыслом предков, проживавших и трудившихся на побережье. Также с работой предприятия.

– Наш кооператив создан в 2018 году благодаря огромной поддержке со стороны руководства области, района, сельского округа, общественности, депутатов, – говорит Болаткан Асылханов. – Это придало заметный импульс. У нас нет оттока населения. Наоборот, приезжают люди. Есть уже два детсада, но не хватает мест для детей. Земляки активно возводят дома, обустраивают улицы.

Признаться, приятно слышать явные нотки оптимизма в голосах людей, занятых по-настоящему мужским делом.

Вселяют надежду меры по развитию рыбной отрасли на уровне области и республики. Не так давно в селе побывали представители областного акимата, курирующие профильную сферу, ознакомились с состоянием дел. Всё это необходимо для разработки и принятия комплексной программы развития рыбного хозяйства в регионе.

Меир Токобаев

Тарбагатайский район