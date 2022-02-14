Ровные дороги

В Казахстане доля местных дорог в нормативном состоянии доведена до 80 процентов.

Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

По данным ведомства, в 2021 году строительством, реконструкцией и ремонтом дорог областного и районного значения было охвачено четыре тысячи километров, реализовано 349 автодорожных проектов более чем на 300,2 млрд тенге. Было создано порядка восьми тысяч рабочих мест, в том числе свыше тысячи постоянных.

Сообщается также, что в эксплуатацию введено 2,6 тысячи км автодорог. В частности, было построено 19 км, реконструировано 152 км, капитально отремонтировано 220 км, средний ремонт был произведен на 2,2 тысячи км дорог местной сети. Ремонтными работами были охвачены дороги, соединяющие районные центры с областными.

В числе крупных реализуемых проектов отмечено строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, строительство и реконструкция автодорог курортной зоны города Актау, а также Индер – Миялы в Атырауской области, Южный обход г. Актобе и Алматы – Лепсы.

Таким образом, отмечают в МИИР РК, по итогам года доля дорог местной сети в нормативном состоянии доведена до 80 процентов. В прошлом году этот показатель составлял 75 процентов.

Стоит отметить, что дороги областного и районного значения находятся в ведении местных исполнительных органов. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, в свою очередь, ежегодно выделяет из республиканского бюджета на паритетной основе целевые трансферты на развитие местной сети дорог. Также строительно-ремонтные работы финансируются из местных бюджетов.

Напомним, общая протяженность дорог областного и районного значения в РК составляет 71 тысячу км. В соответствии с нацпроектом «Сильные регионы – драйвер развития страны» в 2020-2025 годы планируется охватить строительными работами 27 тысяч км дорог областного и районного значения.

Насима Халелова