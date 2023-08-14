Ритм, смекалка, скорость

В Усть-Каменогорске стартовали международные женские турниры по теннису.

Турниры «KazzincOpen W15» проходят на открытых кортах теннисного центра «Smash». В соревнованиях принимают участие выдающиеся спортсменки из стран СНГ, Азии и Европы.

– Для нас, организаторов соревнований, было приятной неожиданностью такое большое количество участниц из 14 стран мира. Есть, чем гордиться! В последние годы этот вид спорта получил широкое развитие в нашей стране. И за весьма короткий срок казахстанский большой теннис стал узнаваем на международной спортивной арене, – отметил администратор турнира Андрей Данилов.

По словам менеджера казахстанского теннисного тура Бибарыс Исламова, в Усть-Каменогорске турниры проходят уже не первый год. В теннисном центре созданы оптимальные условия для проведения соревнований такого уровня. Есть семь открытых кортов хард и четыре закрытых корта CARPET, которые отличаются ровной идеальной поверхностью и обеспечивают высокий комфорт при игре.

Поддержал мнение коллеги Отабек Рустамов из Республики Узбекистан.

– Я побывал на многих международных соревнованиях. Хочу отметить высокий уровень организации женского турнира по теннису «KazzincOpen W15», – подчеркнул он. – В этих состязаниях принимают участие спортсменки из разных стран мира. Все участницы хорошо подготовлены, конкуренция высокая. С волнением ждём окончательных результатов турнира.

– Не раз бывала в Усть-Каменогорске на различных турнирах, – поделилась теннисистка из Российской Федерации Елизавета Шебекина. – Безусловно, на все соревнования еду с чёткой целью занять призовое место. Желаю всем участникам оставаться на позитиве, попадать в корт и никогда не терять настроя на победу.

Напомним, призовой фонд каждого турнира составляет 15000 долларов США. Генеральным спонсором мероприятий выступило ТОО «Казцинк».

Альмира Нуртаева