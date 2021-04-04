Профилактика

Риски на льду

04.04.2021
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В целях профилактики несчастных случаев сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Курчатова провели рейдовое мероприятие на городской набережной.

Спасатели не только вели разъяснительные беседы с горожанами и раздавали памятки по соблюдению правил безопасности на льду, но и выявляли на берегу детей, находящихся без присмотра взрослых.

По словам спасателей, во время весеннего паводка лёд на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Поэтому ходить по нему опасно. Канавы и лунки также рекомендуется обходить стороной, ведь в них могут скрываться ловушки – глубокие ямы, колодцы.  

В ходе рейда были замечены дети, которые играли на обрывистом берегу, катались на льдинах по реке. Некоторые подростки ловили рыбу, находясь на непрочном льду. А ведь такая беспечность может закончиться трагически.

Ева Ким

Курчатов

04.04.2021
13

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