Лучше предупредить

Волонтёры, полицейские и спасатели провели профилактические беседы с населением региона.

С начала отопительного периода специалисты областного департамента и городского управления по ЧС ведут профилактическую работу в жилом секторе. Совместно с волонтёрами молодёжного крыла Jas Otan городского филиала партии Nur Otan и сотрудниками полиции пожарные провели рейд по домам, где проживают неблагополучные семьи.

Они составляют так называемую группу социального риска и чаще подвержены разным происшествиям, в том числе и пожарам. К примеру, в одном из домов проживает семья с маленьким ребёнком, родители состоят на учёте по причине злоупотребления спиртными напитками. При посещении дома было замечено, что печь находится в аварийном состоянии, сотрудники службы ЧС рекомендовали хозяину квартиры привести её в порядок.

К сожалению, в других домах ситуация не лучше – были отмечены множественные нарушения правил пожарной безопасности. Волонтёры и специалисты департамента провели инструктаж по недопущению пожаров, а также напомнили телефоны экстренных служб, куда следует обратиться в случае возникновения возгораний. В свою очередь полицейские сообщили об ответственности, которую родители несут за детей.

По информации пресс-службы ДЧС ВКО, в области с начала этого года в пожарах в жилом секторе погибло четырнадцать человек, спасено – тридцать семь, а эвакуировано – пятьдесят четыре.

– Наша задача во время таких рейдов – контролировать, как эти семьи проводят время, чем занимаются дети, а также проверить жилищно-бытовые условия, – сообщили сотрудники городского управления полиции. – Подобные профилактические мероприятия – единственная возможность стабилизировать обстановку.

Дмитрий Одинцов

Фото пресс-службы ДЧС ВКО