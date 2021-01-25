Профилактика

Для профилактики 

25.01.2021
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С начала 2021 года в Бескарагайском районе произошло восемь пожаров, четыре из них – в жилых домах, два – в хозяйственных постройках, по одному возгоранию сена и автомобиля. 

Сотрудники районного отдела по ЧС и пожарной части  № 35 ежедневно проводят профилактические рейды, разъясняют жителям, что основными причинами пожаров в быту является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и печного отопления, а также неосторожное обращение с огнём. 

В рамках обходов с населением проводятся беседы, инструктажи, распространяются памятки и листовки с правилами пожарной безопасности, телефонами экстренных служб, а также рассказывающие о действиях в случае возникновения пожаров. 

Главное – необходимо своевременно устранять такие дефекты печи, как разрушение топочных отверстий и выпадение дверцы. Нередко пожары возникают из-за того, что к печи вплотную вешают одежду для просушки или ставят мебель. Важно следить за исправностью электрических и других нагревательных и осветительных приборов. Не рекомендуется перегружать электросеть, включая одновременно много электроприборов. 

Ева Ким 

Фото из открытых источников

Бескарагайский район 

25.01.2021
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