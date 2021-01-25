Для профилактики 

С начала 2021 года в Бескарагайском районе произошло восемь пожаров, четыре из них – в жилых домах, два – в хозяйственных постройках, по одному возгоранию сена и автомобиля.

Сотрудники районного отдела по ЧС и пожарной части № 35 ежедневно проводят профилактические рейды, разъясняют жителям, что основными причинами пожаров в быту является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и печного отопления, а также неосторожное обращение с огнём.

В рамках обходов с населением проводятся беседы, инструктажи, распространяются памятки и листовки с правилами пожарной безопасности, телефонами экстренных служб, а также рассказывающие о действиях в случае возникновения пожаров.

Главное – необходимо своевременно устранять такие дефекты печи, как разрушение топочных отверстий и выпадение дверцы. Нередко пожары возникают из-за того, что к печи вплотную вешают одежду для просушки или ставят мебель. Важно следить за исправностью электрических и других нагревательных и осветительных приборов. Не рекомендуется перегружать электросеть, включая одновременно много электроприборов.

Ева Ким

Фото из открытых источников

Бескарагайский район