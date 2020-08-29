Готовь печку летом

С приходом холодов увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах. В большинстве случаев причинами служат грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления и перегрузка сети.

Для предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций в преддверии отопительного сезона пожарные посещают дома и проводят разъяснительную работу с населением. Особое внимание уделяется социально уязвимым категориям граждан, где риск возникновения пожаров и отравлений угарным газом выше. В таких домах уже устанавливаются датчики угарного газа, предоставленные ТОО «Казцинк».

Для большего охвата населения сотрудники гражданской защиты используют громкоговорящую связь. Они рекомендуют жильцам уже сейчас подготовиться к предстоящему отопительному сезону – почистить печи, устранить неисправности, а в случае необходимости приобретать только сертифицированные электронагреватели.