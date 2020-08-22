Заправка по всем правилам

Одно из условий удачной поездки – безопасная заправка транспортного средства топливом на автозаправочной станции.

Специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска в рамках профилактических мероприятий проводят информационно-разъяснительную работу на автогазозаправочных станциях, раздают памятки по соблюдению правил пожарной безопасности.

Отметим, что работники АЗС и АГЗС, водители автоцистерн должны проходить специальную противопожарную подготовку. При въезде на территорию автозаправочной станции автоцистерн с топливом удаляются весь транспорт и посторонние лица.

На АЗС и АГЗС не допускается одновременное нахождение двух и более автоцистерн; заправка транспортных средств с работающими двигателями; проезд транспортных средств над подземными резервуарами (если это не предусмотрено в технических условиях и технико-эксплуатационной документации на применяемую технологическую систему); заправка резервуаров топливом и выдача топлива потребителям во время грозы и опасности проявления атмосферных разрядов; въезд тракторов, не оборудованных искрогасителями, на АЗС, где идёт приём, хранение или выдача бензина; проведение ремонтных работ, непосредственно не связанных с ремонтом оборудования, зданий и сооружений АЗС; заправка транспортных средств с пассажирами (исключение составляют легковые автомобили с количеством дверей не менее четырёх); заезд транспортных средств, гружённых взрывчатыми, легковоспламеняющимися и другими опасными веществами и материалами.

Татьяна Кравченко