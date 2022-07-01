Стоп, коррупция

Риски и рекомендации

01.07.2022
730

Семерых сотрудников инспекции транспортного контроля по ВКО осудили за системную коррупцию.

По информации пресс-службы областного антикоррупционного ведомства, с июля по сентябрь 2021 года эти сотрудники в группе лиц по предварительному сговору получали от грузоперевозчиков взятки в сумме от 10 до 300 тысяч тенге за общее покровительство, беспрепятственное передвижение по территории области и проезд через пункт транспортного контроля.

В ходе анализа также установлено, в инспекции транспортного контроля не соблюдают порядок видеофиксации во время проверочных мероприятий. Инспекторы ИТК практически во всех случаях фиксировали только процесс остановки транспортного средства и запроса необходимых документов. Сама процедура контроля не фиксировалась, а по имеющимся 289 видеозаписям установлены несоответствия в датах и времени.

Ещё один актуальный вопрос для населения – проведение обязательного технического осмотра. По данным представителей антикоррупционной службы ВКО, техосмотр всегда сопровождался коррупционными рисками. В Казахстане проведение обязательного техосмотра для легкового автотранспорта стало формальной процедурой. Автовладельцы самостоятельно занимаются диагностикой неисправностей и ремонтом своих транспортных средств. Обязанность по поддержанию в технически исправном состоянии транспорта закреплена пунктом 2 статьи 49 Закона «О дорожном движении».

С 2022 года в Российской Федерации отменён техосмотр легкового автотранспорта. Это обусловлено низкой вероятностью участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями в ДТП – 1,1 и 0,7 процента. По аналогичным причинам техосмотр отсутствует в Китае, Австралии и ряде административных единиц США.

В этой связи Комитету транспорта совместно с МВД рекомендовано рассмотреть вопрос о целесообразности прохождения легковым автотранспортом обязательного техосмотра.

По итогам проведённого внешнего анализа коррупционных рисков, Антикоррупционное ведомство по Восточно-Казахстанской области выявило 35 коррупционных рисков в деятельности областной Инспекции транспортного контроля. По их устранению внесено 40 рекомендаций. Результаты анализа доведены до сведения сотрудников ИТК по ВКО.

Юрий Пааль

01.07.2022
730

Еще новости

Кардинальные меры

24.05.2022

Сохраняя верность присяге

13.05.2022

Без рисков

15.04.2022

Будущие специалисты

14.04.2022
Back to top button