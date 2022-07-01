Риски и рекомендации

Семерых сотрудников инспекции транспортного контроля по ВКО осудили за системную коррупцию.

По информации пресс-службы областного антикоррупционного ведомства, с июля по сентябрь 2021 года эти сотрудники в группе лиц по предварительному сговору получали от грузоперевозчиков взятки в сумме от 10 до 300 тысяч тенге за общее покровительство, беспрепятственное передвижение по территории области и проезд через пункт транспортного контроля.

В ходе анализа также установлено, в инспекции транспортного контроля не соблюдают порядок видеофиксации во время проверочных мероприятий. Инспекторы ИТК практически во всех случаях фиксировали только процесс остановки транспортного средства и запроса необходимых документов. Сама процедура контроля не фиксировалась, а по имеющимся 289 видеозаписям установлены несоответствия в датах и времени.

Ещё один актуальный вопрос для населения – проведение обязательного технического осмотра. По данным представителей антикоррупционной службы ВКО, техосмотр всегда сопровождался коррупционными рисками. В Казахстане проведение обязательного техосмотра для легкового автотранспорта стало формальной процедурой. Автовладельцы самостоятельно занимаются диагностикой неисправностей и ремонтом своих транспортных средств. Обязанность по поддержанию в технически исправном состоянии транспорта закреплена пунктом 2 статьи 49 Закона «О дорожном движении».

С 2022 года в Российской Федерации отменён техосмотр легкового автотранспорта. Это обусловлено низкой вероятностью участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями в ДТП – 1,1 и 0,7 процента. По аналогичным причинам техосмотр отсутствует в Китае, Австралии и ряде административных единиц США.

В этой связи Комитету транспорта совместно с МВД рекомендовано рассмотреть вопрос о целесообразности прохождения легковым автотранспортом обязательного техосмотра.

По итогам проведённого внешнего анализа коррупционных рисков, Антикоррупционное ведомство по Восточно-Казахстанской области выявило 35 коррупционных рисков в деятельности областной Инспекции транспортного контроля. По их устранению внесено 40 рекомендаций. Результаты анализа доведены до сведения сотрудников ИТК по ВКО.

Юрий Пааль