Риски и особенности 

Чем опасна коронавирусная инфекция для беременных пациенток с сахарным диабетом? Как предотвратить осложнения, правильно подходить к профилактике и лечению?

На эти и многие другие актуальные вопросы в ходе обучающего онлайн-семинара для медицинских работников региона «Беременность и сахарный диабет при COVID-19» ответила ассистент кафедры эндокринологии НАО «МУС», врач высшей категории Гульнара Сарсебаева.

Согласно последнему консенсусу по диагностике и лечению сахарного диабета РК за 2019 г., выделяют несколько типов сахарного диабета (СД) у беременных: гестационный СД – это временное состояние, возникающее обычно во втором-третьем триместре, характеризующееся гипергликемией, несоответствующей критериям «манифестного» СД, и исчезающее после родов; манифестировавший СД 1-го и 2-го типа во время беременности (возникающий во время беременности с характерными признаками СД 1-го и 2-го типа); также выделяют прегестационный СД 1-го и 2-го типа (возникающий у женщины до беременности с характерными признаками СД 1-го и 2-го типа).

– КВИ и сахарный диабет – это очень опасное сочетание, особенно для беременных. Медикам следует учитывать эти особенности при лечении беременных пациенток с подозрением на COVID-19, – поясняет врач-эксперт. – Наличие коронавирусной инфекции у беременной с сахарным диабетом увеличивает риск развития кетоацидоза. При беременности возможно развитие кетоацидоза при менее высоких цифрах гликемии, чем вне беременности.

Как было отмечено в ходе обучающего семинара, течение беременности и родоразрешение пациенток с сахарным диабетом и COVID-19 протекает в большинстве случаев с оптимистичным прогнозом. Тем не менее, беременных пациенток с сахарным диабетом не просто следует наблюдать по общим законам ведения беременных с COVID-19, но и особенно тщательно необходимо контролировать уровень сахара в крови. В случае подтверждения или подозрения на КВИ, необходимо принять дополнительные меры, которые подробно были представлены в ходе обучающего семинара.

Также врачам региона пояснили алгоритмы соблюдения карантинных мер безопасности, особенности ведения и лечения пациентов, были даны рекомендации относительно гликемии, противовирусной и антибактериальной терапии, представлены и особенности применения иммунной плазмы реконвалесцентов при лечении CОVID-19 у беременных. В завершении обучающего семинара Гульнара Сарсебаева ответила на актуальные вопросы участников онлайн-встречи.

Мария Щетинина

Семей