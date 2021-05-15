Жители Восточно-Казахстанской области активно помогают пострадавшим при пожаре в Риддере.

Жуткий пожар, случившийся в посёлке Лесхоз, что на окраине Риддера, в одночасье лишил многих жителей имущества и крыши над головой.

Трагедия никого не оставила равнодушным – жители всех городов и районов Восточно-Казахстанской области откликнулись на беду риддерцев. «Риддер, мы вместе!» – под таким лозунгом стартовала благотворительная акция в помощь пострадавшим. Уже в первые часы после пожара восточноказахстанцы начали сбор средств и гуманитарной помощи. На сегодняшний день пункты по приёму вещей и необходимых принадлежностей открылись во всех районах области. Трудовые коллективы перечисляют свою однодневную заработную плату, посильную финансовую помощь оказывают предприниматели региона. Без отдыха трудятся волонтёры, которые занимаются сбором помощи и разгрузкой прибывающих автомобилей с вещами и продуктами.

– В первый же день совместно с волонтёрским движением «Твори добро» отправили в Риддер три «Газели» с продуктами и предметами первой необходимости, – сообщила директор Молодёжного ресурсного центра Восточно-Казахстанской области Арайлым Есимбекова. – Также добровольцы накормили пожарных, которые боролись с огненной стихией. Сейчас волонтёры координируют процесс распределения гуманитарной помощи.

Большегруз с гуманитарной помощью одним из первых в Риддер отправил район Алтай, жители которого не понаслышке знают, что такое стихийное бедствие. Так, за несколько дней частным благотворительным фондом «Наш город Зыряновск», куда поступали средства от крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, однодневный заработок государственных служащих, работников образования, культуры, удалось собрать десять миллионов тенге. Средства переведены в благотворительный фонд Риддера «Бірлік». Также в рамках акции партии Nur Otan на помощь погорельцам отправили более двух тонн различных продуктов питания, лекарства, средства личной гигиены, 11 детских кроватей с матрацами, одеялами, подушками, материалы для строительства. Отметим, что транспорт с гуманитарным грузом уже прибыл в Риддер.

– Мы глубоко переживаем трагедию в Риддере и разделяем горе наших земляков. По поручению акима района Каликана Байгонусова был открыт пункт сбора гуманитарной помощи и перечислены денежные средства, – сказала заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова. – Наши жители никогда не были равнодушны к чужой беде. В очередной раз они показали сплочённость и единство нашего многонационального народа Казахстана.

Семейчане направили пострадавшим землякам свыше 16 миллионов тенге. По информации городского акимата, из них десять миллионов тенге выделило ТОО «Фирма Азия».

– Только сплотившись, мы сможем победить все трудности, – подчеркнула директор предприятия Сауле Дускужанова. – Также и здесь нужно поддержать наших земляков.

Помимо этого, представители бизнес-сообщества направили в Риддер два грузовых автомобиля с 15 тоннами продуктов.

Руку помощи землякам протянул и Абайский район. Здесь было собрано свыше двух миллионов тенге. Планируется отправка продуктов питания.

Не остались в стороне жители Глубоковского района. Так, при поддержке предпринимателей, глав крестьянских хозяйств и других глубочан пострадавшим отправлена «Газель» с продуктами питания и предметами первой необходимости, а также перечислены средства в благотворительный фонд.

В Курчумском районе развёрнуто шесть пунктов по приёму продуктов питания, одежды и предметов первой необходимости. Собрано более четырёх тонн продуктов питания и один миллион тенге. Восточноказахстанцами из других городов и районов области также оказана посильная помощь землякам продуктами и денежными средствами.

Не прошёл мимо беды и медиахолдинг «Шығыс ақпарат». Сотрудники собрали денежные средства и отправили гуманитарную помощь пострадавшим при пожаре.

Добавим, что акция по сбору гуманитарной помощи продолжается. Участвовать в ней может каждый неравнодушный восточноказахстанец. Для этого необходимо обратиться в пункты приёма или перечислить денежные средства на официальный счёт благотворительного фонда Риддера «Бірлік».

Александра Исаева

Фото из открытых источников