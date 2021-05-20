Помощь продолжает поступать

Предприниматели Семея продолжают отправлять помощь пострадавшим в Риддере.

На сегодняшний день бизнесмены города оказали благотворительную помощь на сумму 18,99 млн тенге. Среди них ТОО «Фирма Азия», ТОО «Семейский механический завод», ТОО «Номад», ТОО «Силикат», ТОО «QazaqAstyqGroup», ТОО «Эйкос», АО «ФИК «Алел», ТОО «ARX Minerals», ТОО «Соло интерьер», ТОО «Санкарай», ТОО «Курылыс», ТОО «Олжас», ТОО «Семипалатинский литейно-механический завод», ТОО «Металлист», ТОО «Семипалатинская обувная фабрика», ТОО «Сәт транс», ТОО «Пластлит», ИП «Пинчук Григорий Васильевич», ИП «Сагатбеков Максат Калиханович».

Пострадавшим также отправляется гуманитарная помощь. Так, представители АО «Каражыра» отправили пострадавшим 1,3 тонны продуктов питания, в том числе 200 кг сахара, пшено, гречневую, манную перловую крупы, рис, горох, 100 кг макаронных изделий, 20 кг томатной пасты, 15 кг чая, 50 литров растительного масла, 48 литров 6-процентного молока.

Сотрудники ТОО «Казэлектромаш» оказали помощь по доставке благотворительного груза автомобилем в Риддер. АО «ФИК «Алел» доставило в моногород собственными силами около 30 тонн гуманитарной помощи.

Также Семейским городским филиалом партии Nur Otan объявлена благотворительная акция для помощи пострадавшим от пожара, на которую откликнулись жители города и внесли свою посильную лепту.

Флора Левина

Семей