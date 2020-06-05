Детство каждому ребенку!

Добрый и светлый праздник для ребят из детского дома организовали представители областного Дома дружбы.

В первый день лета состоялась благотворительная акция в детском доме, расположенном в Серебрянске. Его воспитанников ждала насыщенная праздничная программа с играми, песнями, танцами. Настроение мальчикам и девочкам поднимали веселые аниматоры, которые постарались, чтобы каждый ребенок почувствовал теплоту, заботу и внимание. Праздник получился по-настоящему солнечным и искренним!

Инициатива проведения этого мероприятия для детей, оставшихся без попечения родителей, принадлежала председателю русского культурного центра Вере Правдиной.

– Для нас это ежегодная традиция – радовать и дарить улыбки ребятам в этот день, – говорит она. – Мы должны уделять особое внимание вопросам сохранения здоровья и благополучия детей. И этот праздник – напоминание и подтверждение тому.

Примечательно, что заместитель директора Дома дружбы – центра общественного согласия Равиль Юнусов подключился к проходившей в это время прямой трансляции онлайн-концерта и показал всем зрителям часть детского торжества, чтобы обменяться позитивными эмоциями.

Бахыт Сарсембаева