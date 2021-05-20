Откликнулись без промедления

Бизнес-сообщество областного центра откликнулось на призыв об оказании посильной помощи риддерцам, которые в результате пожара лишились своих домов.

По данным пресс-службы ПП ВКО, 11 мая 2021 года при Палате предпринимателей был создан штаб по оказанию помощи пострадавшим. В него производители Усть-Каменогорска центнерами и тоннами поставляли грузы. Отдельные предприниматели приносили мешки и коробки с бытовой техникой, одеждой, продуктами, мыло-моющими средствами. Жители города приносили сумки с вещами, постельным бельём и посудой. И хотя количество оказанной помощи риддерцам уже давно превысило потребности погорельцев, восточноказахстанцы не могут оставаться в стороне от беды своих земляков. Грузы продолжают ежедневно поступать в Риддер со всех уголков региона, в городах и райцентрах области действуют штабы и фонды по сбору средств.

Палата предпринимателей ВКО на поступившие денежные средства местных предпринимателей закупила для каждой семьи, оставшейся без жилья, по электроплите, чайнику и утюгу. Всё это вместе с продуктами питания от предприятий Усть-Каменогорска, мешками с одеждой и бельём от предпринимателей и горожан представители РПП во главе с руководителем доставили в Молодёжный ресурсный центр Риддера.

– Молодые и энергичные ребята-волонтёры за несколько минут разгрузили машину и перенесли посылки в свой штаб, – рассказали представители Палаты предпринимателей. – Руководитель Молодёжного центра Евгения Донцова пообещала, что всё привезённое будет равномерно распределено среди погорельцев.

Напомним, что без крыши над головой в Риддере осталась 31 семья. Руководство области предоставит каждой из них новый дом в микрорайоне Ботаника, а ТОО «Казцинк» выделило на каждую семью по одному миллиону тенге.

В числе предприятий, которые перечислили денежные средства либо отправили свою продукцию в Риддер: ТОО «Казцинк», ТОО «Эмиль», ТОО «Восток-Молоко», ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод» и другие субъекты предпринимательства. Палатой предпринимателей ВКО в Риддер доставлена гуманитарная помощь от ТОО «Ореол LTD», ТОО «Защитинский элеватор», ТОО «ВостокЭкоЛайн», ТОО «Profit», ТОО «ЕсдЕри», ТОО «Орталық», учреждения «Восточный гуманитарный колледж», арендаторов ЦУМа, Центрального универмага, руководства «Банного двора», магазина «Кристина», индивидуальных предпринимателей Ш. А. Амолова, М. Б. Сыркиной, физических лиц Е. А. Ожгихиной, Р. И. Акумбаевой, Д. А. Галявиевой, Г. И. Лесновой, Н. Н. Тимофеевой, Э. Ф. Отта, М. Х. Наурзалиева и других предпринимателей и граждан, пожелавших остаться неизвестными.

В Риддере помощь погорельцам при активном содействии директора городского филиала ПП ВКО Данияра Мухтарова оказали индивидуальные предприниматели И. В. Зарецкая, С. Ж. Абдугалимов, Н. И. Губернаторова, К. Б. Барибаева, А. Н. Астамбаев, В. В. Красильников, Т. Л. Шалаева, И. М. Гаридов, Н. Н. Смирнягина, А. М. Клемешова, З. А. Мустафаева, Н. И. Эскерова, Л. Х. Шалаев, Исмаилов, В. В. Скороходов, И. В. Терей, О. С. Хабарова, А. Сагиева, Т. Ф. Сергеева, В. Рахимов.

– Со своей стороны мне хотелось бы поблагодарить неравнодушных предпринимателей региона за то, что откликнулись на наш призыв оказать помощь, – прокомментировал директор Палаты предпринимателей ВКО Марипбек Шакербек. – Они всегда проявляют свою социальную ответственность и первыми приходят на помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Уместно вспомнить, как дружно и щедро наши бизнесмены оказывали помощь казахстанцам, пострадавшим от взрывов в Арыси, от весенних наводнений в ВКО, от последствий пандемии COVID-19, от введения режима ЧП и карантинных мер.

Ерик Абитов

Фото ПП ВКО