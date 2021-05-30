Чужой беды не бывает

Активисты этнокультурных объединений области оказали поддержку риддерцам, пострадавшим от пожара.

Напомним, 10 мая в Риддере произошло возгорание лесного хозяйства, вследствие чего сгорело 35 жилых домов. Люди остались без крыши над головой, без вещей первой необходимости – без одежды, продуктов питания и средств к существованию.

– Ассамблея народа Казахстана Восточно-Казахстанской области не осталась в стороне и инициировала благотворительную акцию #bizbirgemizRidder, целью которой было незамедлительное оказание помощи пострадавшим, – говорит заместитель директора ВК областного Дома дружбы – центра общественного согласия Равиль Юнусов. – Произошедшее горе отозвалось болью в сердцах огромного количества людей. Участие в акции приняли волонтёры и другие неравнодушные люди с активной гражданской позицией.

Стоит отметить, что среди них были жители всех городов и районов Восточного Казахстана. Большую поддержку оказали коллеги из домов дружбы других регионов, а именно Нур-Султана, Актау, Костаная, Северо-Казахстанской области.

К примеру, одними из первых откликнулись представители корейского этнокультурного объединения Шымкента, которые организовали сбор гуманитарной помощи для восточноказахстанцев.

Таким образом, благодаря общим усилиям удалось собрать более 880 тыс. тенге и около тонны вещей и продовольствия. Гуманитарный груз уже доставлен пострадавшим жителям Риддера. Волонтёры АНК ВКО также высказали землякам слова искреннего сочувствия.

На сегодняшний день сбор помощи завершён.

Ева Ким

Фото из открытых источников