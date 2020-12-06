Результат конструктивного диалога 

Эпидемиологическая обстановка в регионе постепенно стабилизируется. Это подтверждают выход ВКО из «красной» зоны по темпам распространения коронавирусной инфекции, а также послабления ограничений, предусмотренные в недавнем постановлении.

Так, согласно Постановлению и. о. главного государственного санитарного врача ВКО № 25 от 2 декабря 2020 года объектам общественного питания продлили режим работы с 07:00 до 00:00.

В Риддере, Глубоковском районе и районе Алтай все рынки – продовольственные и непродовольственные, крытые и вне зданий – могут работать с 07:00 до 19:00, кроме выходных и праздничных дней, при заполняемости не более 30 процентов. В остальных населённых пунктах области все рынки внутри зданий и непродовольственные рынки вне зданий имеют право работать в своём штатном режиме, за исключением воскресных и праздничных дней.

Все объекты торговли непродовольственными товарами, независимо от площади, также работают в штатном режиме, с приостановлением деятельности в воскресенье и праздники. Однако предпринимателям необходимо внимательно ознакомиться с лимитами по нахождению людей на своей торговой площади: к примеру, на площади 50 квадратных метров могут находиться не более четырёх человек и т. д.

Крытые спортивные объекты, бани и сауны работают в штатном режиме шесть дней в неделю, кроме воскресенья и праздничных дней.

Шесть дней в неделю, кроме воскресенья и праздников, по предварительной записи могут работать парикмахерские, салоны красоты,барбершопы.

Карантинные послабления, несомненно, порадовали предпринимателей. По информации пресс-службы Палаты предпринимателей ВКО, исполняющий обязанности руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Талгат Тунгушбаев не раз встречался с представителями бизнес-сообщества региона. К слову, конструктивный диалог приносит свои плоды, учитываются предложения всех сторон.

Вместе с тем остаётся необходимость соблюдения профилактических мер. На территории региона продолжается работа мониторинговых групп. Они проводят ночные и дневные рейды по субъектам предпринимательства, привлекая нарушителей к ответственности.

В областном центре 2 декабря проверили 64 объекта и выявили пять фактов нарушения режима ограничений. Общая сумма штрафов, наложенных по ранее выявленным нарушениям, составляет 208350 тенге. В Семее по ранее выявленным нарушениям наложены три штрафа в размере 402810 тенге. Аналогичные меры были приняты в разных районах области.

Отметим, по данным на 3 декабря, в области зарегистрировано 11197 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами и 5610 – бессимптомных.

Ания Есмухамет

Фото Тлеубека Шаяхмета