Режим повышенной готовности

В Жарминском районе прошли контрольно-проверочные тактические учения по тушению условного лесостепного пожара и проведению спасательных работ.

По сведениям районного акимата, с наступлением пожароопасного периода учения проводятся на регулярной основе.

В этот раз тушение возгорания степи произведено на территории ипподрома в Калбатауском сельском округе.

На место условного ЧП оперативно прибыли десять единиц спецтехники, аварийно-спасательный отряд, работники лесного хозяйства, скорой помощи и представители местных исполнительных органов.

Спасатели мгновенно приступили к тушению огня. Медики скорой помощи оказали первую помощь людям, попавшим в зону задымления.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Жарминский район