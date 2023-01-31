Рецепт долголетия

Своим рецептом долголетия поделилась жительница района Алтай Кауа Базарбаева, отметившая вековой юбилей.

Судьба не баловала героиню нашего повествования. Но те трудности и лишения, которые ей пришлось пережить, не просто не сломили её, наоборот, закалили характер, научили радоваться простым вещам, улыбаться каждому новому дню.

Кауа Кусаинкызы родилась 20 января 1923 года в селе Таинты. В семье было девять детей. Однако все они, кроме неё и старшего брата, ушли из жизни в раннем возрасте. Когда началась война, брат отправился защищать Родину и пропал без вести. Лишь спустя 74 года родственникам удалось узнать, что он захоронен в городе Алексин Тульской области в братской могиле. В память о брате Кауа Кусаинкызы написала песню…

Главу семейства признали врагом народа и репрессировали. Впоследствии он был реабилитирован… посмертно. Кауа вместе с мамой остались одни. Время было трудное. Как дочери врага народа ей приходилось выполнять самую тяжёлую работу. Кауа Базарбаева вспоминает, что за один день, будучи ещё совсем девчонкой, могла накосить гектар сена или подстричь три десятка баранов.

Выйдя замуж, родила трёх дочерей – Гульфазиру, Раушан и Райгуль. Самую младшую из них, к сожалению, муж так и не увидел. Вернувшись с войны, он тяжело заболел. Ушёл из жизни, когда Кауа была беременна. В 27 лет она осталась одна с тремя детьми и престарелой матерью…

В 1957 году встретила своего второго мужа. В браке Кауа Базарбаева родила сына. У мужа уже было пятеро детей, всех она любила и воспитывала как родных. А её дочери называли отчима папой…

Сейчас Кауа Кусаинкызы живёт в селе Полянское района Алтай в окружении родных и близких. 20 января она перешагнула вековой рубеж. На вопрос, в чём же заключается секрет долголетия, не раздумывая, ответила – в любви к жизни и трудолюбии.

– Сколько помню, мама работала от зари до зари, – поделилась дочь Райгуль. – И нас приучила к труду. Мы уже сами давно стали родителями, бабушками и дедушками, но пока наша мама с нами – по-прежнему остаёмся детьми.

Конечно, время идёт, многие разъехались, обзавелись своими семьями. Кстати, у героини нашего повествования 20 внуков, 22 правнука и три праправнука. Все они любят свою апашку и приезжают к ней в гости. Для неё забота и внимание близких – самый дорогой подарок.

Со столетним юбилеем долгожительницу поздравили представители районного акимата. Вручив подарки, гости пожелали ей здоровья и хорошего настроения ещё на долгие годы.

Александра Исаева

Район Алтай