Рецепт весеннего настроения

В Восточно-Казахстанском многопрофильном центре онкологии и хирургии организовали выставку для пациентов «Мой Восточный Казахстан».

Если нет возможности пойти на праздник, значит нужно самим его устроить, так считают сотрудники онкоцентра в Усть-Каменогорске. Для тех восточноказахстанцев, кто вынужден отмечать Наурыз мейрамы в стенах больницы, они организовали выставку «Мой Восточный Казахстан».

Вниманию пациентов представлены рисунки детей сотрудников медицинского учреждения, а также картины и поделки ручной работы подопечных Первомайского центра специальных социальных услуг.

– Особую заинтересованность вызвали работы уроженца Оренбургской области художника Валерия Шматова, который с большой любовью пишет природу Восточного Казахстана, – рассказали в пресс-службе Восточно-Казахстанского многопрофильного центра онкологии и хирургии. – Валерий Николаевич живёт в Центре оказания специальных услуг, где обрёл не только свой дом, но и вернулся к любимому делу – живописи.

Несомненно, яркие работы, выполненные своими руками, вызвали у пациентов неподдельный интерес и подарили им положительные эмоции. К слову, некоторые даже просили сфотографировать их на память и делились весенним настроением с родными и близкими.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ВК многопрофильного центра онкологии и хирургии