Марафон добрых дел

Подари игрушку!

21.10.2021
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Жители посёлка Глубокое смогут порадовать детей из семей социально опекаемой категории.  

В рамках республиканского марафона добрых дел местный Дом культуры имени Абая запустил акцию «Новая история забытых игрушек». Все желающие могут принести в ДК любые игрушки и книги, которые потом раздадут маленьким жителям посёлка.

– Главная цель челленджа – формирование атмосферы добра, гуманности и радушия среди наших жителей, – говорит специалист Дома культуры имени Абая Ирина Тюсупова. – К участникам акции будет лишь одна просьба: все игрушки должны быть в хорошем состоянии. После передачи нам каждый принесённый предмет пройдёт обработку и уже после этого его отдадут в детские руки.

Раздача игрушек будет приурочена ко Дню Первого Президента РК.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район

21.10.2021
12

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