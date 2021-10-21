Подари игрушку!

Жители посёлка Глубокое смогут порадовать детей из семей социально опекаемой категории.

В рамках республиканского марафона добрых дел местный Дом культуры имени Абая запустил акцию «Новая история забытых игрушек». Все желающие могут принести в ДК любые игрушки и книги, которые потом раздадут маленьким жителям посёлка.

– Главная цель челленджа – формирование атмосферы добра, гуманности и радушия среди наших жителей, – говорит специалист Дома культуры имени Абая Ирина Тюсупова. – К участникам акции будет лишь одна просьба: все игрушки должны быть в хорошем состоянии. После передачи нам каждый принесённый предмет пройдёт обработку и уже после этого его отдадут в детские руки.

Раздача игрушек будет приурочена ко Дню Первого Президента РК.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район