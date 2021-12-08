В отдалённом селе Тоскаин – многоснежные зимы. Белым толстым одеялом надолго накрывает дома, подворья и дороги. Трудно в этот сезон одиноким старикам да немощным по состоянию здоровья. Но в глубинке, к счастью, не утрачены традиции взаимопомощи, не забывают здесь о тех, кому приходится труднее всего.

Вот и к пенсионеру Бауржану Жамбаеву пришли волонтёры – старшеклассники Тоскаинской средней школы и очистили крышу дома от снега, затем – двор от сугробов, проложили дорожки. Принесли в дом дров с запасом. Такой заботой Бауржан Смаилович очень тронут и говорит о своих помощниках с большой теплотой. Примерно год назад он оказался перед большим жизненным испытанием: сломал ногу в 67-летнем возрасте. Поэтому физическим трудом ему заниматься пока рано.

– Хочу через газету «Рудный Алтай» выразить большую благодарность волонтёрам-школьникам, – говорит он. – Пожелать им, их родителям и наставникам здоровья и достижения поставленных целей.

Добрым словом отзывается ветеран и о своём бывшем коллективе – Тоскаинском отделении Маркакольского лесхоза. Не бросили его бывшие товарищи в трудный час: помогли с дровами, а это большое подспорье. Дело в том, что всю долгую зиму здесь топят печи только дровами.

Помогают волонтёры и другим нуждающимся в этом жителям села. К слову, в оторванном от внешнего мира уголке упомянутые выше традиции взаимопомощи имеют особый смысл. Это неписаная заповедь, на которой держится уклад местных жителей, строятся их отношения. Новым продолжением доброй традиции стало современное волонтёрство.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район