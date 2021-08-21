В конце июля в Восточном Казахстане дан старт Международной экологической акции «Одна река, одна судьба». Она проходит в виде эко-челленджа – от одной местности побережья реки Иртыш к другой. В ходе этой акции участники должны очистить свой участок побережья и передать эстафету следующим участникам посредством социальных сетей.

Напомним, в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и общенационального проекта «Марафон добрых дел» молодёжный ресурсный центр ВКО инициировал международную акцию «Одна река, одна судьба». Первыми запустили челлендж в Зайсанском районе. Теперь эстафету принял Усть-Каменогорск.

– В акции принимают участие районы, по территории которых протекает река Иртыш. Ведутся переговоры с волонтёрами из Павлодарской области и Российской Федерации, – отметила руководитель молодёжного ресурсного центра Арайлым Есимбекова. – В последующем передадим эстафету им. Часто горожане, когда едут отдыхать, оставляют после себя мусор. Поэтому надеемся, что акция поможет привить правильные ценности нашей молодёжи, позволит научить людей беречь природу и даст возможность добиться успехов в формировании новой экологической культуры.

В областном центре приняли участие в акции и очистили побережье Иртыша от мусора активисты объединения молодёжи ТОО «Казцинк», активисты молодёжного движения при АО «УМЗ», курсанты «Военно-технической школы».

Отметим, что далее эко-челлендж пройдёт в Уланском, Глубоковском, Шемонаихинском районах.

Дарья Антон

Фото молодёжного ресурсного центра Усть-Каменогорска