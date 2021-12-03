В школу – с комфортом

Благодаря финансовой поддержке крестьянских хозяйств из села Прапорщиково Глубоковского района до окончания учебного года обеспечено бесперебойное движение школьного автобуса.

В рамках акции «30 добрых дел», посвящённой Дню Независимости Республики Казахстан, депутат Глубоковского районного маслихата, глава ТОО «ВостокАгроТех» Айгуль Мурзыканова инициировала сбор средств на приобретение горюче-смазочных материалов для организации подвоза детей.

Айгуль Мурзыканова вместе с руководителями крестьянского хозяйства «Кировский» Балганым Огузбаевой и ТОО «Тамирлан и К» Суюндыком Жамбусиновым оказали благотворительную помощь школе им. Д. Кунаева села Прапорщиково. Средства в размере 300 тысяч тенге позволили обеспечить бесперебойное движение школьного автобуса для безопасного и комфортного подвоза детей на уроки и обратно домой.

Администрация школы адаптировала автобусные перевозки под расписание занятий учащихся. Автобус будет перевозить ребят бесплатно пять раз в день до окончания учебного года.

– Школьникам, живущим на окраине села, а их 60 человек, зачастую приходилось добираться на занятия пешком, преодолевая по несколько километров. У некоторых детей дорога в школу проходит вдоль республиканской трассы, что небезопасно. Ещё одна проблема – бродячие собаки. Теперь, благодаря неравнодушию сельских предпринимателей ребята могут ездить на автобусе, а их родители – не беспокоиться за них, – прокомментировала директор школы Анар Мамырбаева.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район