Развязка близко

В следующем году полностью завершат работы по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры между двух мостов через Ульбу.

Реализация этого проекта, по задумке проектировщиков, устранит сразу ряд инфраструктурных проблем, причём как для автомобилистов, так и для пешеходов. Это и разгрузка транспортного потока сразу на трёх проспектах Усть-Каменогорска – Назарбаева, Шакарима и Абая, и обустройство новой пешеходно-парковой зоны, где будет всё необходимое для прогулок и отдыха.

Так, по информации областного управления строительства, энергетики и ЖКХ, этот проект очень важен для жителей микрорайона Тополиная роща, так как он решит вопросы грузопассажирских коммуникаций и благоустройства в районе моста через Ульбу. Кроме того, в ходе реализации проекта предусмот-

рены создание набережной на участке от проспекта Шакарима до проспекта Назарбаева, очистка русла и берегоукрепление реки Ульба, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения, минимизация влияния размывных процессов на находящиеся рядом объекты.

– Основание проезжей части готово на 90 процентов, установка бордюров и укладка асфальтобетонного покрытия завершены на 80 процентов, – рассказали в профильном ведомстве. – Все работы по уличному освещению автомобильной дороги выполнены полностью. В следующем году планируется закончить работы по установке дорожных знаков, освещению прогулочной парковой зоны и обустройству ливневой канализации.

В Усть-Каменогорске реализуется ещё один важный проект в сфере дорожной инфраструктуры – это реконструкция автомобильной дороги от ул. Жибек Жолы в направлении трассы Усть-Каменогорск – Алматы до выезда из областного центра. Ввод в эксплуатацию этого участка запланирован также на 2024 год, и это позволит снизить трафик в левобережной части города.

После реконструкции, по данным управления строительства, энергетики и ЖКХ, это будет магистральная улица общегородского значения регулируемого движения в четыре полосы, ширина проезжей части составит 16 метров, тротуаров – три метра. Общая протяжённость участка реконструкции – 5292,896 м.

На данный момент на объекте проведены работы по устройству земляного полотна, выноса и усиления сетей связи, устройства дорожной одежды подстилающих, нижних и верхних слоёв, идёт установка поребриков и фундаментов под опоры уличного освещения. В следующем году компания-подрядчик положит завершающий слой щебёночно-мастичного асфальта дорожного полотна и дорогу откроют для движения.

Дарья Штейн