Разноцветные мечты

Возможность нарисовать свою мечту на… асфальте выпала участникам проекта «Читающие дома».

С прошлого года в Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке (ВКОДЮБ) реализуется проект «Читающие дома». Как считают сотрудники, мероприятия с выходом за стены библиотеки – шаг навстречу потенциальным читателям.

– Онлайн-проекты – это, конечно, хорошо, но работать с читателем вживую намного интереснее, – поделилась методист ВКОДЮБ Дарья Грицаенко. – С окончанием ограничительных мер и удалёнки нам захотелось вырваться за пределы библиотеки и отправиться покорять городскую неизведанную среду. Мы задумались, а сколько юных читателей живёт, например, в многоквартирном доме? Взяли книги и отправились в один из микрорайонов города.

Социально значимый проект «Читающие дома» направлен на доступность информационных ресурсов библиотеки для всех слоёв населения, особое внимание уделяется ребятам из многодетных семей. Так, сотрудники библиотеки каждую неделю проводят встречи книг с их новыми друзьями, проживающими в новостройках по улице аль-Фараби. В этом микрорайоне живут многодетные семьи, у которых нет возможности привозить детей в библиотеку и тем более покупать им книги. Девиз проекта: «Давайте сделаем мир ярче и увлекательнее! Пусть каждый двор станет книжным!» К слову, состоялось уже более 50 выездов.

Поводом для встреч становятся республиканские и международные праздники. К примеру, 27 мая для ребят «Читающих домов» прошло мероприятие, посвящённое началу летних каникул сабантой-2022 «SUPER балақай».

– Каждый раз ребят ждут общение с книгой и сказочными героями, игры и развлечения, – отметила Дарья Грицаенко. – Понравившееся произведение можно взять домой, чтобы почитать до следующей встречи. У ребёнка есть свой формуляр. Читают и родители. Каждая встреча ребят и библиотекарей проходит с большим успехом.

Не стал исключением и очередной выезд. В преддверии необычного праздника – Дня рисования на асфальте – сотрудники библиотеки отправились в гости к участникам проекта «Читающие дома», чтобы вместе с ними изобразить свою заветную мечту.

В этот день юные читатели узнали историю и традиции празднования Дня рисования на асфальте. Затем они все вместе взяли в руки мелки и, как настоящие художники, создавали свои неповторимые произведения искусства.

Как известно, детская фантазия безгранична, поэтому на асфальтовом полотне вмиг появлялись солнечные замки, современные роботы. Многие участники объединились и создали коллективные рисунки, отражающие нашу страну, где в мире, дружбе и согласии живут казахстанцы от мала до велика.

Конечно, какая встреча без книг – ребята просмотрели тематическую литературу, отгадали загадки, узнали, с помощью каких средств можно рисовать на асфальте.

– Мы всегда с удовольствием ждём, когда приедет библиотека, – наперебой делились впечатлениями участники проекта Айдана Бауыржанқызы и Нұралы Қабыкенов. – Встречи всегда проходят весело и интересно, библиотекари привозят книги и журналы, мы участвуем в конкурсах и играх. Это отличная возможность изучать что-то новое в необычном формате.

Такого же мнения придерживаются и родители. Сотрудники библиотеки неоднократно слышат слова благодарности за работу программы «Читающие дома».

– Очень важным моментом в общении с читателем мы считаем беседу о прочитанной книге, – резюмировала Дарья Грицаенко. – Что понравилось, с кем из героев ребёнок хотел бы подружиться, хотел бы прочитать продолжение и так далее. Возможно, потому, что есть обратная связь, ребята ждут каждую встречу с нетерпением.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено ВКОДЮБ