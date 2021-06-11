Разноцветная рапсодия

Цветы – это не только красивые растения, но и удивительные помощники в борьбе со стрессом. Так считает мастерица из Бородулихинского района, в коллекции которой более 20 видов редких живых орхидей и десятки цветочных работ из фоамирана и изолона.

Героиня этого материала Екатерина Лехнер родилась и выросла в селе Петропавловка (в прошлом – колхоз «Казправда») Бородулихинского района. В родном селе она окончила школу и позже вышла замуж за своего соседа Александра, который был на год старше её.

– Хотела поступить в пединститут на художественно-графический факультет, потому что с детства мне нравилось рисовать и делать что-то своими руками, – призналась Екатерина Васильевна. – Однако мне не хватило всего одного балла для поступления. И я вернулась в родное село, чтобы не терять год, устроилась на работу дояркой. Председатель колхоза, видя моё горячее желание работать, учиться, а главное – быть полезной обществу, посоветовал мне окончить годичные курсы бухгалтеров, что я и сделала. После этого устроилась в машинно-тракторную мастерскую нормировщиком. Стала работать по профессии.

К тому времени избранник Екатерины Александр вернулся из армии. Они поженились и 40 лет счастливо прожили в браке. Родились два сына – Иван и Александр.

– Муж у меня был основательный, ответственный, серьёзный, верный, – вспоминает собеседница. – За 40 лет ни разу не сказал мне дурного слова. Напротив, во всём поддерживал.

Александр основал в непростое время крестьянское хозяйство «Труд». Позже под его началом были объединены несколько фермерских хозяйств. Забегая вперёд, скажем, что позже этот семейный бизнес принёс не только доход, но и уважение всех односельчан.

Старший сын Иван начал работать с отцом, заочно окончил юридический факультет. Младший – Александр, после окончания вуза по специальности «Эколог» также пожелал работать на земле, заочно получив диплом агронома.

Затем в семье, где всегда царили уважение и любовь, произошли трагические события. Глава семьи серьёзно заболел. Ему сделали операцию, которая прошла успешно, однако организм был ослаблен приёмом сильнодействующих лекарств.

– В прошлом году мы заболели КВИ, я перенесла заболевание легко, а муж, к сожалению, не справился с болезнью, – говорит Екатерина Васильевна. – Несмотря на то, что Александра не стало, его дело живёт и поныне. Близкие и коллектив поддержали нас, фермерское хозяйство возглавили сыновья.

В МИРЕ ЦВЕТОВ

Чтобы хоть как-то заполнить душевную пустоту после случившегося, Екатерина Васильевна вспомнила, что в детстве рисование ей помогало уйти в мир красоты и воображения.

– Я всегда любила делать поделки из креповой бумаги, различные цветы и композиции, рисовала для школьной стенгазеты, мастерила поделки для своей семьи, – говорит она. – Когда ещё был жив муж, мы вместе увлекались алмазной мозаикой, собирали удивительные картины. Ещё я рисовала картины по номерам готовыми наборами красок. После потери мужа долго не находила себе места. Прислушалась к совету снохи, которая предложила заняться творчеством. Вместе выбрали и нашли поделочный материал фоамиран, из которого начала делать орхидеи.

К слову, на сегодняшний день у Екатерины Васильевны на подоконниках растут более 20 различных видов этих экзотических цветов. Она начала копировать эти удивительные цветы, в точности передавая всю красоту их нежных лепестков.

– Сначала не получалось, но со временем они стали выглядеть, как настоящие, – отметила мастерица. – Позже освоила растушёвку благодаря видеоурокам в интернете, научилась рисовать не только маслом и акварелью, но и пастелью. Это стало увлекать меня с каждым днём всё больше…

БРА В ВИДЕ БУКЕТА

Работы начали приобретать законченный вид, и мастерице посоветовали выставлять фотографии своих работ в соцсетях, где многие восприняли их восторженно. Это вдохновило женщину расширить техники исполнения.

В частности, самобытная мастерица стала изготавливать светильники из изолона. По сути, это спрессованный целлофан шириной 2 мм. Строительным феном она придаёт им нужную форму, клеит различные фигуры. В итоге светильники в виде букета цветов дарят удивительную атмосферу уюта в доме.

– Позже освоила изготовление кукол в национальных платьях – русском, казахском, грузинском, – подчеркнула собеседница. – В планах – научиться делать лилии и амариллисы. Всё это поднимает настроение не только мне, но и тем людям, которым я дарю свои работы. Творчество помогает отвлечься от тяжёлых мыслей, обрести душевное равновесие и радоваться каждому дню.

В КРУГУ РЕМЁСЕЛ

Большим толчком к новым свершениям для мастерицы стало участие в международном онлайн-фестивале «Народный мастер», который объединил 75 ремесленников из Казахстана, России и других стран. Фестиваль проходил в соцсетях в общедоступной группе организаторов проекта – общественного объединения «Международный институт счастливой семьи».

– Мы решили поддержать ремесленников в период ограничений, объединить творческие силы для пропаганды семейных и культурных ценностей, – говорит руководитель института Ольга Иванова. – Наш проект помог творческим людям найти друг друга, подружиться, обменяться опытом, а главное – вдохновиться в непростых условиях во время пандемии КВИ. Среди участников была и Екатерина Васильевна, о которой мы узнали благодаря непосредственному участию депутата Сената Парламента Республики Казахстан, бывшего акима Бородулихинского района Ольги Булавкиной. Как греет душу тот факт, что государственные служащие, даже сенаторы, могут быть настолько внимательны к людям, по-настоящему ценить, уважать их и помогать. Ольга Александровна рассказала нам о Екатерине Васильевне и её судьбе и, конечно, любви к цветам. Несмотря на то, что свои шедевры мастер создаёт относительно недавно, красота и практичность работ потрясают.

Екатерина Васильевна – счастливая мама и бабушка, и уже сейчас её внуки участвуют в создании необычных изделий, учатся ремесленным навыкам и даже приглашают на мастер-классы своих друзей и подруг. Так что в этой замечательной семье прочно живёт и передаётся любовь к творчеству, традициям, обычаям и родному краю.

Ева Ким

Фото из архива героини

Бородулихинский район