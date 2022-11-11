Разговоры по душам и о жизни

Волонтёры Усть-Каменогорска оказывают безвозмездную помощь и поддержку ветеранам ВОВ.

С августа этого года в областном центре стартовал республиканский социально-благотворительный проект «Жеңіс». Он реализуется ОЮЛ «Национальная волонтёрская сеть» при поддержке Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust с целью увековечивания памяти о героях Великой Отечественной войны.

По словам организаторов, проект реализуется, чтобы ещё раз напомнить всем об этом важном историческом периоде, о вкладе Казахстана и казахстанцев в Великую победу, оказать поддержку тем, кто проливал кровь за наше светлое будущее.

– Проект преследует несколько целей. А именно, оказание реальной поддержки ветеранам ВОВ с помощью общенациональных благотворительных пожертвований. Ветеранов осталось всего около 5000 человек, но каждый из них по праву заслуживает жить в нормальных условиях и, самое главное, чувствовать поддержку и благодарность не только в канун 9 Мая, но и на постоянной основе, каждый день, – говорится на сайте zhenys.kz.

«Жеңіс» имеет и важную образовательную составляющую. На указанном интернет-ресурсе в разделе «История» размещена информация о Великой Отечественной войне и вкладе Казахстана и казахстанцев в победу над фашизмом.

Помимо этого в рамках проекта проводится большое количество социально значимых акций и мероприятий, направленных на поддержку ветеранов, в том числе в Усть-Каменогорске. В областном центре Восточно-Казахстанской области этим занимаются активные представители ОО «Общество инвалидов «Мархабат.KZ» и волонтёрского клуба «Мейірім» ВКУ имени С. Аманжолова.

– В Усть-Каменогорске помощью были охвачены 50 ветеранов и тружеников тыла. В рамках волонтёрских рейдов мы оказываем им бытовую помощь, сопровождаем к врачу, если это необходимо, а также дарим продуктовые наборы. В настоящий момент в проект вовлечено 15 волонтёров, и мы приглашаем присоединиться к нам всех неравнодушных граждан, – говорит координатор проекта «Жеңіс» по Усть-Каменогорску Меруерт Утегенова.

По её признанию, труженики тыла и ветераны тронуты оказанным вниманием. Они всегда рады волонтёрам – приглашают их в гости, рассказывают истории из жизни. Общение с молодыми людьми, определённо, дарит новые жизненные силы старшему поколению.

Добавим, проект «Жеңіс» охватывает все регионы Казахстана, и работа по нему будет продолжена в 2023 году.

Волонтёры областного центра, желающие принять участие в проекте, могут обратиться по телефонам: 8-777-658-23-33, 8-705-529-00-95.

Гульжан Естаева

Фото ОО «Общество инвалидов «Мархабат.KZ»