Разговор о важном 

Директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов встретился с лучшими студентами Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета города Семея.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, встреча, приуроченная ко Дню Первого Президента и Дню Независимости Республики Казахстан, прошла в режиме

онлайн.

В мероприятии приняли участие 35 лучших студентов университета, которые за время учёбы показали достижения в спорте, общественной деятельности или науке. Встреча прошла параллельно в трёх аудиториях с соблюдением всех санитарных норм. В рамках мероприятия Амерхан Рахимжанов рассказал об основных направлениях деятельности Библиотеки Елбасы и отметил важность данной встречи.

– Для меня большая честь встретиться с лучшими студентами университета КазГЮИУ города Семея, – подчеркнул Амерхан Рахимжанов. – Этот город занимает особое место в истории независимого Казахстана. Эта земля дала миру национальную гордость Казахстана Абая Кунанбайулы, Шакарима Кудайбердиева, корифея мировой литературы Мухтара Ауэзова. Это священная земля, на которой оставили свой след такие известные люди, как Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов и многие другие. Встреча имеет большое значение для молодёжи, которая является будущим нашей страны.

Студенты получили возможность задать интересующие их вопросы в свободном формате и даже совершили онлайн-экскурсию по Музею Библиотеки Елбасы, где ознакомились с биографией Первого Президента РК, множеством ценных экспонатов, а также главными достопримечательностями столицы.

– Сегодня студентам-активистам рассказали об основных направлениях деятельности Библиотеки Елбасы, – рассказал руководитель Центра молодёжной политики Диас Смагулов. – Эти ребята – лидеры студенческих организаций университета. Каждый из них имеет заслуги в спорте, общественной деятельности и науке. Также в рамках сегодняшней встречи состоялась свободная дискуссия по вопросам, интересующим молодое поколение. Основная цель мероприятия – укрепление патриотизма среди молодёжи и продвижение инициатив Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

По словам организаторов, подобные встречи должны мотивировать студентов заниматься общественной деятельностью.

Наргиза Омарканова

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Семей