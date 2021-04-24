Разбор полётов

Главный тренер «Торпедо» Олег Болякин подвёл итоги выступления команды в сезоне.

Напомним, устькаменогорцы досрочно выиграли регулярный чемпионат PRO Ligasy, причём с большим отрывом от остальных конкурентов. В первом раунде плей-офф «Торпедо» одержало победу над «Алматы», не проиграв ни одной игры в серии. Но в полуфинале, вследствие противостояния с «Арланом», пробиться в финал не удалось.

– Что послужило причиной поражения в полуфинальной серии? Что-то «надломилось» в командном механизме?

– В первую очередь, «растворились» наши лидеры, а в таком случае сложно рассчитывать на положительный результат. Хотя много с ними беседовали, в том числе по игре в неравных составах. Проиграли «Арлану» в желании, в борьбе. Моя вина, как главного тренера, в том, что не удалось донести это до игроков. Причём в пятой игре мы чаще были в большинстве, но не выполняли те требования, которые нарабатывали. Подробно разбирали игру «Арлана», акцентировали внимание на нюансах. После прихода на пост главного тренера Сергея Бердникова «Арлан» стабильно набирал очки, держался в тройке по этому показателю. Он работал в новокузнецком «Металлурге» и привил ту же игровую систему «волкам». Команда играла строго в обороне, выжидая наши ошибки. И, к сожалению, мы их допустили. А в плей-офф цена ошибки значительно возрастает, побеждают те команды, которые играют строго в обороне. Другое дело – в регулярном чемпионате, когда есть солидный отрыв от второго места.

– То есть повлияла некая самоуспокоенность после победы в регулярном чемпионате?

– Уровень хоккеиста определяется в стрессовой ситуации, как в плей-офф. На игрока создаётся давление, и сразу видно его умение выходить из этой ситуации. Команду, которая выиграла регулярный чемпионат, было не узнать в полуфинале. Вину за поражение беру на себя. Невозможно побеждать в таких матчах, если не сражаться. Мы эту битву проиграли.

Нет голов – нет побед. А лидеры команды должны показывать свой уровень. В матчах с «волками» их третье-четвёртое звенья доминировали, выходя против наших низших звеньев. В нашем четвёртом звене выходили ребята из «Алтай Торпедо», которым не хватало опыта игры на таком уровне, в отличие от «Арлана». Регулярный чемпионат мы провели практически без спадов, финишировали уверенно, с хорошим отрывом. А вот плей-офф провалили.

– У вас был запасной план на случай сбоя в игре?

– Мы не могли рассчитывать на двух центральных нападающих, которые выбыли из строя из-за травм. Начал набирать форму Денис Игнашин, но затем выпал тоже из-за травмы. Только к пятой игре серии вернулся в строй Максим Худяков. В плей-офф, если не складывается у первых звеньев, роль лидеров берут на себя другие. А наше третье звено проиграло свой микроматч в пятой игре – 0:2.

– Как строится тренировочный процесс до конца апреля?

– Тренировочный процесс продолжается. Александр Шин, Артём Лихотников, Кирилл Савицкий, Андрей Шутов, Адиль Бекетаев, Дмитрий Гренц вошли в расширенный состав сборной Казахстана, и нам необходимо подготовить их к началу сборов.

– Какие уроки нужно извлечь из этого сезона?

– Возможно, даже в ущерб сиюминутному результату, нужно сделать ставку на местных воспитанников. Ответственность за честь команды и города никто не отменял. Молодёжная команда играла в финале плей-офф. Есть перспективные ребята. Если приглашать легионеров, то они должны быть на две головы выше и приносить результат.

Дмитрий Одинцов

Фото из архива