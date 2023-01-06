Вести из районов

Раз берёзка, два берёзка

06.01.2023
765

В Тарбагатайском районе подвели итоги выполненных работ по посадке деревьев и благоустройству.

По информации акимата Тарбагатайского района, высажено 6811 деревьев разных пород. Из лесных хозяйств области завезли и передали в сёла 300 елей, 50 сосен, 3500 карагачей, 300 тополей, 300 берёз, 300 пихт, 70 платанов. На южном въезде в село Акжар высажено 100 тополей.

Кроме того, проведена санитарная очистка территории района. Отреставрирована символическая вывеска «Акжар аулы» у въезда в райцентр. В селе Акжар очищен канал «Кульжабай», покрашены фасады многоэтажных домов. На беговой дорожке стадиона в парке Кабанбай батыра уложено асфальтовое покрытие. Заменены фонари вокруг детской площадки.

Проведён текущий ремонт зданий акимата Тарбагатайского района и акимата села Акжар. Ели и скульптуры, находившиеся перед районным акиматом, перенесли в другое место, территорию центральной площади расширили.

Ерик Абитов

Тарбагатайский район

06.01.2023
765

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