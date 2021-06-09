Расширили посевы

В этом году полевой сезон в Курчумском районе отмечен ростом площади обрабатываемой земли.

По информации отдела предпринимательства и сельского хозяйства, если в 2020-м названный показатель составлял 29 900 гектаров, то теперь – 32 977. В целом в весеннюю почву засеяно и высажено различных культур на 2675 гектаров больше прошлогоднего уровня (эта площадь была передана фермерам в минувшем году в рамках конкурсов по распределению земельных участков сельхозназначения). Рост составляет 101 процент.

Опережает другие Куйганский сельский округ (107 процентов), где основательно занялись землёй фермерские хозяйства «Таңба» и «Нурали». По программе обеспечения удешевлённым топливом сельхозформированиями района от двух операторов программы из Усть-Каменогорска и Алтая получено 153,6 тонны дизельного топлива по цене 168 тенге и 172 тенге за один литр.

В списке культур, которыми предпочли заниматься курчумские аграрии, серьёзных перемен не произошло. Возделываются 4830 гектаров зерновых, 4507 – масличных, 1517 – картофеля, 1020 – бахчевых, 700 – овощей, 165 – проса, 123 – кукурузы. Наибольшую площадь – 19 900 гектаров – заняли кормовые культуры. Кстати, год от года фермеры расширяют их посевы.

– Такая тенденция связана с тем, что основным сектором сельхозотрасли является животноводство, – говорит руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Куанган Карагызов. – Многие фермеры получают кредиты по госпрограммам и закупают на них элитный скот. В то же время без надёжной кормовой базы строить планы по развитию животноводства едва ли стоит. Поэтому наши хозяйства обращаются к кормовым культурам. Наряду с этим, есть планы по расширению удельного веса зерновых. Однако реализации их в жизнь мешает ряд застарелых проблем.

– Назовите их по степени актуальности.

– Под номером один я бы поставил нехватку в районе комбайнов для уборки урожая. В настоящее время на обширной территории Курчумского района насчитывается всего 3–4 комбайна, принадлежащие крупным хозяйствам. Однако и те имеют большой физический и моральный износ, поэтому едва справляются с полями собственников.

Стоит сказать, что современный новый комбайн – это дорогостоящее приобретение, его цена доходит до 50 миллионов тенге. Для подавляющей части местных фермеров такая покупка не по карману. Чтобы хоть как-то снизить остроту проблемы уборочной техники в районе, стали искать различные пути её решения. Один из них – приобретение по сниженным ценам в развитых агроформированиях соседних районов уже использованной техники. Она стоит от 5 до 13 миллионов тенге. Минувшей зимой я побывал в Кокпектинском районе и увидел лично реализуемые комбайны и другую прицепную технику. Выслушал её собственников, сделал фотоснимки. Они разосланы во все сельские округа нашего района для ознакомления с ними фермеров. Надеемся, что таким путём мы сможем увеличить число единиц уборочной техники в районе. Ну а впоследствии наши аграрии смогут закупать новые, современные комбайны.

– Для фермеров, решившихся заниматься земледелием, остро стоит проблема полива выращиваемых культур. Как её решить?

– Вторая проблема сектора полеводства – это нерешённость вопросов полива обрабатываемых полей. В районе имеются 19 000 гектаров поливной пашни. Однако доступ к воде имеет только их малая часть. Насчитывается 26 магистральных каналов, которые подают воду. Их общая протяжённость – 234 километра 339 метров. Долгие годы они оставались бесхозными. Только с 2016 года началась передача объектов мелиорации профильной организации – Восточно-Казахстанскому филиалу на ПХВ РГП «Казводхоз» Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. В настоящее время 25 из существующих магистральных каналов находятся на балансе «Казводхоза». Ещё один, бывший в частной собственности, передаётся этой организации.

В этом году произведена очистка каналов в Борановском, Калжырском и Маркакольском сельских округах. Эта работа была начата несколькими годами раньше. Однако уже сделанное – лишь малая часть того объёма ремонтных работ, который необходимо проделать. Тормозит процесс ремонта мелиоративной системы нехватка финансовых средств. Надеемся на помощь в этом вопросе.

На третьем месте по своей актуальности находятся вопросы субсидирования полеводства. В настоящее время наши земледельцы получают субсидии только на масличные культуры, гербициды и удобрения. Кроме этого, в случае приобретения новой сельхозтехники, государство, опять же в форме субсидий, компенсирует 25 процентов её стоимости. В то же время установлены пороги этой компенсации на новые тракторы МТЗ-80. Поэтому фермер, приобретший этот трактор, не получает все 25 процентов компенсации от государства.

Несмотря на все имеющиеся трудности, труженики сельскохозяйственной нивы района каждую весну выходят в поле, чтобы уложить в тёплую землю семя. Затем прольют семь потов, ухаживая за ещё слабыми ростками, будут заниматься поливом, культивацией… И всё это ради того, чтобы у каждого из нас на столе был хлеб. Поэтому труд человека на земле был и остаётся самым почётным.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район