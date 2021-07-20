Распрямилась рожь высокая

Отборные колосья озимой ржи колышутся от дуновения ветра, как волны безбрежного моря. Почти в рост человека вымахала рожь на опытном участке, где после уборки скоро подведут итоги экспериментов. Пока же в ТОО «ВКСХОС» учёные и практики заняты повседневными заботами, которых полно в летние дни.

Экстремальная погода в прошлом и нынешнем годах, похоже, не особо смущает научных сотрудников. Для них, а также зелёных растений, проходящих испытания, это даже плюс. Они должны проявить свои лучшие свойства не в тепличных, а в реальных, жёстких условиях.

В таком случае здесь на скучную жизнь грех жаловаться как специалистам, так и посевам подопытных культур. И дислокация нежных всходов под боком промышленного города, трудности зимовки, погодные сюрпризы весной, знойное лето – всё это входит в полный набор испытаний.

По информации начальника отдела внедрения сортов Батташа Тулегенова, на сегодняшний день виды вполне хорошие. Хотя здесь предпочитают не забегать вперёд и опережать события, но определённые надежды на благополучный исход всё-таки возлагаются. Пусть в регионе и во всём необъятном мире, как и в 2020 году, масса трудностей из-за глобальной пандемии, вера в лучшее завтра, в свои силы, знания, опыт их не покидает. Многое основывается именно на твёрдой вере, а иначе как возможны открытия, успехи, движение вперёд?

Автором перспективного и многообещающего сорта озимой ржи «Оскемен» называют Виктора Суховецкого, который много трудов посвятил научным изысканиям. Кому, как не местным кадрам, знать все премудрости дела и передавать свой опыт последующим поколениям людей. О преемственности в науке, практике, реальной экономике регулярно поднимается вопрос на уровне области, страны. Особое место отводится отечественному семеноводству и селекции сортов и гибридов в сельском хозяйстве ВКО. О гарантиях продовольственной безопасности говорилось весной с высокой трибуны Сената Парламента РК. Причём проблему озвучил сенатор Ахылбек Куришбаев, компетентный в вопросах сельского хозяйства, возглавлявший профильное министерство.

Восточный Казахстан имеет свои прочные традиции в развитии аграрной науки и практики, производства. Есть ещё в ВКО филиал республиканской специализированной структуры по испытанию сортов с отделами в районах области, немало других хозяйств, размножающих семена. Под прессингом пандемии рынок быстро получил сигнал о возникающем дефиците на семена многих культур и трав. Выросла цена на гречку, нынче аграрии посеяли её много. Переработчику на руку, не прогадать бы после аграрию.

Сейчас в тренде не только органическая продукция, а продукты питания вообще. Специфический, масштабный рынок АПК должен теперь реагировать очень быстро. Не обязательно покупателю быть экспертом, но «дикие» цены на картофель весной, засуха на западе Казахстана, падёж животных от бескормицы и безводья стали известны всем. В мире существуют хлебные деревья, но булки и батоны из наших магазинов не растут на ветках. Интерес к селу и его проблемам стал отнюдь не праздным любопытством.

Специалисты утверждают, что озимую рожь сеют в больших объёмах россияне. Отношение к ржаному хлебу и продукции из ржаной муки, зерна у соседей всегда особое. Да и у нас кирпичики ржаного и ржано-пшеничного хлеба тоже в цене и почёте. Вес и объём меньше, но цена выше. В целом, рожь у нас является недооценённой культурой. Быть может, лучшие дни у неё ожидаются ещё впереди.

На экспериментальных делянах ТОО «ВКСХОС» на Опытном поле высокая стена озимой ржи прямо у дороги. Причиной не только эффект края или кромки поля, где солнца вдоволь, влаги, удобрений и заботы побольше. На середине поля – похожая картина. Человек на фото будто тонет в морской пучине, а вокруг расходятся седые волны.

У нас рожь имеет вполне простое, прикладное значение, и роль её не становится от того менее важной и весомой.

Меир Токобаев

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