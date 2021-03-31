Расправляя гордо крылья

Нуржан Бажекенов, заведующий оперной труппой, ведущий солист Национального академического театра оперы и балета имени Абая, г. Алматы:

– Казалось, совсем недавно наша страна обрела долгожданную независимость. Тридцать лет упорного труда не пропали даром. Становление государства за эти годы характеризуется масштабными преобразованиями социально-экономической сферы. Казахстан сегодня занимает почётное место на международной арене.

Отдельной строкой я бы выделил мировое признание казахстанской оперы за годы независимости. Именно в этот период исполнительское искусство в республике оформилось в высокопрофессиональное направление казахской музыки, становясь одним из ведущих пластов культуры страны. В музыкальную жизнь отечественного оперного искусства вошло много ярких произведений, которые звучат на ведущих концертных сценах нашей страны и за рубежом. Казахстанских исполнителей теперь знают ценители оперного искусства в Италии, Франции, России и других странах. Это, по моему мнению, большое достижение.

Несомненно, во всех преобразованиях, произошедших в стране за годы Независимости, – заслуга Первого Президента РК – Елбасы. Какое бы ни было время, трудное или лёгкое, Нурсултан Абишевич Назарбаев никогда не оставлял свой народ.

Уверен, что, сохраняя единство, мы обязательно достигнем того, что Казахстан войдёт в число самых процветающих стран. Пусть крепнет наша независимость!

Шалкар Рысханов, главный дирижёр оркестра казахских народных инструментов имени Байжигита:

– За годы Независимости страна достигла значимых результатов в самых разных сферах. В частности, весьма успешными были шаги на пути продвижения национальной культуры.

При поддержке Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева реа-лизуются государственные программы «Мәдени мұра» и «Рухани жаңғыру». Это дало новый виток для духовного развития нации.

Особо стоит отметить систематизирование изучения искусства кюя. Издано множество книг. К примеру, «Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі», «Қазақ күйлерінің антологиясы», «Қазақ күйлерінің тарихы» и другие. Подобные труды внесли огромный вклад в популяризацию школ искусства кюя, возрождение забытых кюев.

В Восточно-Казахстанской области в сфере искусства также произошло немало важных событий. В 1993 году в Восточно-Казахстанском колледже искусств (ныне Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных) впервые было открыто отделение казахских народных инструментов. Обучали студентов приглашённые специалисты – мастера своего дела. Позже появились классы кыл-кобыз, шертер, жетыген.

В 2001 году создан оркестр казахских народных инструментов имени Байжигита, а в 2003 году – фольклорный ансамбль «Алтай».

Ещё одна значимая страница в культурной истории области – выход в свет в 2010 году книги кюйши, деятеля культуры Казахстана Мурата Абугазы «Шығыстың шыңырау күйлері». В это же время прошёл первый республиканский конкурс исполнителей кюев. В прошлом году в регионе состоялся первый Международный онлайн-конкурс шертпе-кюев «Шығыстың шыңырау күйлері».

Подобные мероприятия на постоянной основе проводятся на республиканском и международном уровнях, с каждым годом набирая масштабы.