«Раскопать» секреты истории

Юные археологи Восточного Казахстана стали непосредственными участниками раскопок, которые проводятся в регионе. Школьникам посчастливилось не только взять в руки настоящие инструменты, но и поближе познакомиться с процессом «воссоздания» исторической действительности.

Артефакты, загадки древности, секреты работы археологов, курганы и каменные изваяния – вот далеко не полный список того, с чем познакомились подростки из разных районов Восточного Казахстана в рамках летней археологической школы. В нашем регионе раскопки и исследования ведутся сразу в нескольких районах, а найденные в ходе них образцы древнего искусства становятся достойными экспонатами в различных музеях ВКО. Некоторые артефакты даже путешествуют по миру, приковывая к себе взгляды всех ценителей истории.

Археологическая летняя школа «Киелі Алтайым – туған жерім» – это уникальный проект, который реализуется в Восточном Казахстане научно-методическим центром развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» совместно с Институтом археологии имени А. Х. Маргулана Комитета науки Министерства науки и высшего образования. В рамках проекта проводятся учебно-практические занятия по археологии и краеведению, встречи с именитыми и молодыми специалистами в этой сфере. Но, безусловно, самым интересным для ребят является участие в раскопках. Ведь именно здесь, казалось бы, просто в обычной степи или в горах перед учёными и юными исследователями открывается загадочный исторический мир.

Как рассказала директор центра «Дарын» Гаухар Рахимжанова, в комплексе «Ак-Баур» участникам археологической школы предоставилась уникальная возможность познакомиться с одной из самых древних в мире письменностей времён неолитического периода каменного века.

– Здесь расположен целый ряд исторических памятников, таких как разновременные курганы, наскальные рисунки, остатки поселений, каменные изваяния, – отметила Гаухар Рахимжанова. – Также школьники побывали на раскопках на памятнике Кызылтас, и это произвело на них неизгладимые впечатления, потому что именно здесь ребятам рассказали о различных методах раскопок, также они попробовали себя в качестве археологов, и, взяв в руки самые настоящие инструменты, постарались внести маленький вклад в богатое культурное наследие Восточного Казахстана.

Учебно-практические занятия на местах раскопок провели ведущий научный сотрудник Института археологии имени А. Х. Маргулана, заведующая отделом археологии раннего металла, доктор PhD Альбина Ержанова и руководитель отдела Национального музея Республики Казахстан Қуат Аделчанов. Кроме того, спикером Археологической школы выступил заведующий редакционно-информационным отделом Института археологии имени А. Х. Маргулана, магистр археологии и этнологии Айдын Жунисханов.

Ребятам удалось посетить археологическую лабораторию, увидеть, как обрабатывают будущие музейные экспонаты в полевых условиях, пообщаться с научными сотрудниками и будущими археологами – студентами, которые проходят практику на раскопках.

– Школа подарила прекрасные впечатления, – рассказала участница из Шемонаихинского района Полина Редникова. – Не все знают, сколько у нас мест археологических раскопок. Мы благодарны всем за чудесные дни, которые ещё больше погрузили в историю и культуру нашего края.

Для ребят дополнительно организовали экскурсии в музей «Алтын Алтай» Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева, музеи, лаборатории и инновационные центры ВКУ имени

С. Аманжолова. Интересным для участников школы археологов стал и областной историко-краеведческий музей, который по праву можно назвать хранителем одной из самых больших и информативных коллекций по археологии во всей стране. Она насчитывает более 80 тысяч экспонатов.

– Летняя школа «Киелі Алтайым – туған жерім» – это наш уникальный проект, который позволяет приобщить школьников к археологическому и краеведческому образованию, ознакомить их с методиками исследований, воспитать у подрастающего поколения бережное отношение к природному и историко-культурному наследию родного края.

Серафима Березовская

Фото управления образования ВКО