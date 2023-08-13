Ж. Таймагамбетов: «Территория современного Казахстана была центром, через который проходила миграция первобытных людей»

Гипотезу учёных-археологов подтвердили результаты многочисленных изысканий, которые проходят на территории Казахстана.

Исследования продолжаются. В частности в Зайсанском районе началась экспедиция по поиску следов обитания человека эпохи палеолита на этой территории. Участие в ней принимают доктор исторических наук, академик НАН РК Жакен Таймагамбетов и коллеги из РФ.

– В 2015 году в Зайсанском районе мы обнаружили уникальную стоянку у родника Уш булак. Само название говорит, что родников три. В одном из них были обнаружены вымытые каменные орудия труда, пластины, скребки различных оттенков. При раскопе оказалось, что это стоянка первобытных людей. Некогда здесь было горное озеро, на берегу которого они жили. По найденным орудиям труда получены даты. Предварительно – 50 тысяч лет. Раскопки продолжаются, думаю, будет ещё немало открытий и получены древние даты, – поделился Жакен Таймагамбетов.

Палеонтолог подчеркнул, что находки, относящиеся к эпохе каменного века, уже позволяют утверждать, что территория современного Казахстана была центром, через который проходила миграция первобытных людей. Огромный интерес в научном плане вызывает и Восточно-Казахстанская область.

Татьяна Кравченко

Фото Ермека Имангазинова