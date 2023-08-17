Прикоснуться к тайнам древности…

Территория Казахстана, расположенная на стыке четырёх историко-культурных областей – Центральной Азии, Сибири, Монголии и Китая – предоставляет уникальные возможности для исследований в сфере археологии. Это подтверждают и многочисленные артефакты, найденные известными учёными страны, в том числе и в Восточном Казахстане.

Первооткрывателем древнейших палеолитических памятников в нашей стране по праву можно считать академика НАН РК, доктора исторических наук профессора Жакена Таймагамбетова. В настоящее время он совместно с зарубежными коллегами продолжает исследования на территории Зайсанского

района.

Учёный отмечает, что большая часть его жизни прошла в экспедициях. Однако археологию он выбрал совершенно случайно.

– Ещё в школьные годы мечтал стать юристом, даже выписывал тематический журнал, – поделился Жакен Таймагамбетов. – Однако судьба распорядилась иначе. При поступлении всегда недобирал один или полбалла, домой ехать было стыдно, устроился на стройку. Потом решил, что нужно получить высшее образование. Выбрал исторический факультет – по количеству набранных баллов был в пятёрке из ста человек.

Есть мнение, что археология – для романтиков, увлечённых захватывающим поиском великих древних цивилизаций. На самом деле, это не так. Можно случайно выбрать эту профессию, однако остаться в ней случайно нельзя. Многие, не выдержав суровых полевых условий, покидают археологию. Те же, кто считает её делом жизни и не боится трудностей экспедиций, остаются и делают сенсационные открытия. Яркий пример – Жакен

Таймагамбетов.

ИСТОРИЯ НА МИЛЛИОН

«Первый человек на территории Казахстана появился около одного миллиона лет назад», – поделился результатами совместной казахстанско-российской археологической экспедиции Жакен Таймагамбетов.

Ранее исследованием палеолита Казахстана занимались учёные Хасан Алпыспаев и Алан Медоев.

Хасан Алпыспаев обнаружил на территории Южного Казахстана на хребте Каратау уникальные стоянки первобытных людей – Борыказган и Танирказган. Он говорил о том, что впервые человек появился на территории Казахстана около 350 тысяч лет

назад.

Исследования, проводимые Жакеном Таймагамбетовым совместно с археологами из других стран, доказали, что древние люди появились на этой территории намного раньше.

– В четырёх регионах Казахстана (хребет Каратау, Мангышлак, Северное Прибалхашье и Мугоджары) мы обнаружили каменные орудия труда, которые очень близки к древним орудиям, найденным на территории Африки, и пришли к выводу, что все они датируются в пределах миллиона лет, – рассказал Жакен Таймагамбетов. – За один полевой сезон в Мугоджарах мы обнаружили сотни стоянок каменного века. Поскольку наша страна является аридной, то есть засушливой зоной, каменные изделия лежали на поверхности – рыхлые отложения выдуло ветром, а артефакты остались. К примеру, стоянка Кызылтау. Когда исследовали эту территорию, пришли к выводу, что когда-то озёра Биликкол и Акколь, расстояние между которыми сейчас около 60–70 километ-

ров, были единым водным пространством, на берегу которого селились первобытные люди. Вся площадь усыпана каменными орудиями труда. Когда приехали японские коллеги, они удивились, что у нас только на одном участке можно проследить эволюцию развития каменной индустрии от периода нижнего палеолита до неолита. Единственная стоянка, которая имеет возраст 510 тысяч лет, находится на юге Казахстана, где на глубине девяти метров были обнаружены костные останки носорога, бизона, скорлупа яиц страуса, каменные орудия труда. Я работал на территории нескольких стран, могу с уверенностью сказать, что территория современного Казахстана была центром, через который проходили миграционные потоки первобытных людей как с востока на запад, так и с запада на восток. Об этом говорят результаты многочисленных изысканий, которые проходят не только на территории Казахстана, но и сопредельных стран.

Важно отметить, что учёный работает в тесном сотрудничестве с зарубежными специалистами, это позволяет рассмотреть исторические процессы с разных сторон.

По приглашению ЮНЕСКО Жакен Таймагамбетов читал лекции во многих странах о заселении территории Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Учёный выдвинул версию, что заселение японских островов шло с Алтая. Это утверждение подтверждают найденные артефакты. К примеру, российские учёные во главе с академиком Анатолием Деревянко, с которым Жакен Таймагамбетов с 1992 года работает на территории Казахстана, нашли фрагмент фаланги пальца подростка. Экспертиза показала, что структура ДНК найденных останков отличается от генетического кода ныне живущих людей, которым даже неандертальцы роднее. Мама у этого подростка оказалась неандерталка, а папа – хомо сапиенс. Это и стало основанием для того, чтобы считать его новым видом человека верхнего палеолита. Назвали его денисовец, потому что фрагмент тела нашли в Денисовой пещере Солонешенского района Алтайского края.

– Мы привыкли опираться на теорию Дарвина о происхождении человека, – подчеркнул Ж. Таймагамбетов. – Получается, от неандертальца не было хомо сапиенса, хомо сапиенс сосуществовал параллельно с ним.

За выдающиеся заслуги в сфере развития дружественных отношений с Японией Жакена Таймагамбетова наградили орденом «Восходящего солнца. Золотые лучи с шейной лентой» от имени Императора Японии Нарухито.

ПОТЕНЦИАЛ ВОСТОКА

Огромный интерес в научном плане вызывает и Восточно-Казахстанская область. Учёные считают, что эта земля хранит немало секретов.

К слову, исследования по поиску палеолитических памятников уже проходили на территории нашего региона. К примеру, под руководством Жакена Таймагамбетова в 1981–1984 годах была исследована стоянка Шульбинка.

– Она интересна тем, что на площади более тысячи квадратных метров в раскопе обнаружено более шести тысяч каменных орудий, изготовленных первобытным человеком, большое количество нуклеусов, с которых скалывали пластины, отщепы и изготавливали из них орудия. Это скребки, резцы, скобели, – рассказал учёный. – Обнаружены очаги первобытного человека, сложенные из галек. Что интересно, вокруг очага при расчистке земляного пола были тёмные пятна диаметром 15 сантиметров и меньше. Сначала мы не знали, что это такое. Изучив, пришли к выводу, что это были жилища формы чумов, яранга современных народов Сибири. Костёр был обложен галькой, поскольку она долгое время держит тепло.

К сожалению, стоянка осталась не до конца исследованной, поскольку находится под водами Шульбинского водохранилища.

В 2015 году совместная археологическая экспедиция с учёными из России продолжила исследования по поиску палеолитических памятников сразу в нескольких районах Восточно-Казахстанской области. Наибольшее внимание привлёк Зайсанский район.

– Мы обнаружили уникальную стоянку у родника Ушбулак, – отметил Жакен Таймагамбетов. – Само название говорит, что родников три. В одном из них были обнаружены вымытые каменные орудия труда, пластины, скребки различных оттенков. При раскопе оказалось, что это стоянка первобытных людей. Некогда здесь было горное озеро, на берегу которого они жили. По найденным орудиям труда получены даты. Предварительно – 50 тысяч лет. Также обнаружены костные останки ископаемых животных, на которых охотился первобытный человек: архар, кулан. Мы написали десятки научных статей, выступали на международных конференциях. Сейчас к этой стоянке проявляют интерес и зарубежные специалисты, которые занимаются изучением каменного века.Самое главное достоинство стоянки Ушбулак – каменные орудия труда, выполненные в пластинчатой технике. В России и Китае тоже имеется по одной такой стоянке. Это Кара-бом на Алтае, которую я раскапывал ещё будучи аспирантом Сибирского отделения АН СССР, Лотоши – в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе и теперь наш Ушбулак в Восточном Казахстане. Наличие в них похожих друга на друга орудий труда позволяет говорить о том, что территория Алтая была макрорегионом, где обитали люди, единые племена.

На днях в Зайсанском районе началась совместная казахстанско-российская экспедиция по продолжению поиска следов обитания человека эпохи палеолита на этой территории. Жакен Таймагамбетов уверен, что впереди ждёт немало сенсационных открытий, которыми он с радостью готов поделиться с читателями «Рудного Алтая».

Татьяна Кравченко

Фото Ермека Имангазинова