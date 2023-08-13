Первый человек на территории Казахстана появился около одного миллиона лет назад

Результатами научных изысканий поделился доктор исторических наук, академик НАН РК Жакен Таймагамбетов.

Ранее казахстанские археологи сообщали, что впервые первобытный человек появился на территории современного Казахстана около 350 тысяч лет назад. Исследования, проводимые Жакеном Таймагамбетовым совместно с археологами из других стран, доказали, что древние люди обжили эту территорию намного раньше.

– В четырёх регионах Казахстана (хребет Каратау, Мангышлак, Северное Прибалхашье и Мугоджары) мы обнаружили каменные орудия труда, которые очень близки к древним орудиям, найденным на территории Африки, и пришли к выводу, что все они датируются в пределах миллиона лет. Единственная стоянка, которая имеет возраст 510 тысяч лет, находится на юге Казахстана, где на глубине девять метров были обнаружены костные останки носорога, бизона, скорлупа яиц страуса, каменные орудия труда, – рассказал Жакен Таймагамбетов.

Татьяна Кравченко