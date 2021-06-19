Ракетка, корт, мяч

В Усть-Каменогорске завершился крупный республиканский теннисный турнир.

В областной центр приехали 55 юных спортсменов со всех регионов страны. 32 девушки и 23 юноши встретились в теннисном центре SMASH, чтобы определить лучших игроков Казахстана в возрасте до 14 лет. Генеральным спонсором выступила крупнейшая металлургическая компания региона – «Казцинк».

Из-за действующих санитарных норм и мер, принятых для борьбы с коронавирусом, организаторам из Федерации тенниса Казахстана и непосредственно теннисного центра пришлось внести изменения в стандартные протоколы проведения подобных мероприятий. Но, несмотря на это, турнир прошёл на высоком уровне. Отметим, что SMASH – одно из спортивных сооружений области, работающих по системе Ashyq.

– Это уже второй турнир, организованный на республиканском уровне, – отметил исполняющий обязанности директора филиала Федерации тенниса по Восточно-Казахстанской области Игорь Дзабаев. – Хотелось бы отметить и поблагодарить нашего генерального спонсора компанию «Казцинк» за предоставленную возможность провести спортивное мероприятие в такое непростое время и за оказанную помощь, не только спонсорскую, в организации и проведении этих соревнований.

В турнире приняли участие несколько воспитанников школы тенниса областного центра. Одними из главных фаворитов считались представители Усть-Каменогорска: среди юношей – Нурасыл Султамбеков, среди девушек – Малика Амиргалиева. Малика была посеяна на турнире под вторым номером (выше в рейтинге только Еркежан Жанатаева – тоже уроженка Усть-Каменогорска, причём до этого выигравшая аналогичный турнир среди спортсменок до 12 лет). В свою очередь Нурасыл – фаворит в мужской сетке и первый номер посева.

– Турнир – республиканский, первой категории, до 14 лет. Он организован филиалом Федерации тенниса Казахстана по Восточно-Казахстанской области при спонсорской поддержке компании «Казцинк», – рассказал главный судья турнира, судья казахстанского теннисного тура Жасулан Сартаев. – Соревнования проводились по усовершенствованной олимпийской системе с розыгрышем всех мест. То есть каждый участник каждый день играл по одной одиночной и одной парной игре. Парные матчи также проводились по олимпийской системе – на вылет.

Отдельно стоит отметить организацию турнира, которая была на очень высоком уровне. Все семь предоставленных кортов соответствовали международным стандартам. Участников разместили в отдельной гостинице, выделили им автобус, который развозил юных спортсменов и их родителей.

Однако в финалы как и у девушек, так и у юношей не прошли игроки, посеянные под вторыми номерами. Малику Амиргалиеву выбила из титульного противостояния другая представительница усть-каменогорской теннисной школы – Алиса Сорокопуд. Многие были уверены, что матч между ними будет наиболее жёстким, но противостояние получилось немного «скомканным» – игру лучше начала Малика, но по ходу геймы начала выигрывать Алиса, победившая 6:3 и 6:2. Однако в матче за третье место второй женский номер посева относительно легко переиграла свою соперницу.

– Третье место – это нормальный результат. Конечно, я рассчитывала на первое, но игра не пошла, кое-что у меня не получилось, недотерпела, – отметила Малика Амиргалиева. – Матч за третье место был относительно лёгким. С соперницей до этого ни разу не играла, она смогла меня удивить – хорошо «держит».

Малике 13 лет, теннисом она занимается с шести. Ездить по турнирам юная спортсменка начала четыре года назад, в 2017-м. Пока своей самой значимой победой в только начавшейся карьере она считает первое место в парном разряде на чемпионате Казахстана в этом году.

По результатам республиканского турнира по теннису (до 14 лет) на призы центра SMASH места распределились следующим образом: в одиночном разряде у юношей золото взял Нурасыл Султамбеков (Усть-Каменогорск), вторым стал представитель Караганды Родион Трайгель, а Мансур Набиулла из Уральска завоевал бронзу. В парном разряде лучшими стали Нурасыл Султамбеков и Родион Трайгель, серебро – у Армана Дилжана и Макара Гаврилова, а третье место у Ибрахима Жадырасына и Ивана Бондаренко. В свою очередь, в одиночном разряде у девушек лучшей стала Еркежан Жанатаева (сейчас она представляет Алматы), серебро у Алисы Сорокопуд (Усть-Каменогорск), а замкнула тройку Малика Амиргалиева (Усть-Каменогорск). В парном – золото у Алисы Сорокопуд и Малики Амиргалиевой, второе место у Еркежан Жанатаевой и Сафины Сафиулиной, а бронзу забрали Карина Буданова и Александра Семёнова.

Дмитрий Одинцов

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