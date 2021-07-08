Ради своего здоровья

Кто должен получить прививку против коронавирусной инфекции, чтобы ходить на работу? Руководитель Усть-Каменогорского управления санитарно-эпидемиологического контроля Маратбек Сайболатов разъяснил новые нормы постановления главного государственного санитарного врача страны, касающиеся вакцинации.

Напомним, в Казахстане вакцинация официально приобрела статус обязательной. Тем работникам, которые не поставят прививку против коронавирусной инфекции, будет ограничен допуск на работу в очном режиме. Исключением являются лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания, а также переболевшие COVID-19 в течение последних трёх месяцев.

Как отметил Маратбек Сайболатов, основным критерием при определении объектов, подлежащих вакцинации, стала их степень взаимодействия с населением. Так, в список вошли объекты по оказанию услуг. Среди них – центры обслуживания населения, отделения «Казпочты», банки второго уровня, страховые компании, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, спорткомплексы, бани, сауны, бассейны, пляжи, швейные ателье и другие.

Получить прививку должны и сотрудники объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынков, торговых домов, торгово-развлекательных центров, магазинов и других.

Эти правила распространяются и на работников объектов общественного питания – кафе, ресторанов, столовых, размещённых в организованных коллективах, и так далее, а также на доставщиков еды и работников стрит-фудов.

Помимо этого, в список на обязательную вакцинацию входят объекты культуры и досуга, объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения, организации, занимающиеся пассажирскими перевозками, объекты санаторно-курортного и оздоровительного назначения, организации образования и воспитания, медико-социальные объекты всех типов, организации здравоохранения, объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, организации, оказывающие экскурсионные услуги, а также объекты досуга и развлекательные игровые объекты.

– Человек старше 18 лет, у которого отсутствуют медицинские противопоказания, должен привиться, – подчеркнул Маратбек Сайболатов. – Ради своего здоровья и здоровья своих близких.

Напомним, что первый компонент вакцины необходимо получить до 15 июля, второй компонент – до 15 августа. Отказавшимся от вакцинации нужно будет раз в семь дней проходить ПЦР-тестирование. К слову, будут ли сотрудники сами оплачивать услуги лаборатории или это сделает компания – решает работодатель.

Александра Исаева