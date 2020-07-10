Рациональная оценка 

Элеонора Столярова, кандидат социологических наук:

– Пандемия коронавируса, как ни одно другое событие, показала всем нам, насколько мир взаимозависим. Сегодня на нашей планете, пожалуй, нет места так или иначе не затронутого этой болезнью. Именно в этой ситуации огромное значение приобретает способность людей спокойно и рационально оценивать риски и контролировать свои действия. Я испытываю глубокое сочувствие к тем, кто потерял своих близких.

Но важно понимать, как много зависит от наших осознанных и слаженных действий – нельзя паниковать, нельзя распространять упаднические настроения. Да, ситуация сложная, но обращение Президента демонстрирует нам, что государство предпринимает серьезные меры по преодолению кризиса, а наша задача – взять на себя свою часть ответственности, сохранять спокойствие, заботиться о своих близких, брать пример с наших самоотверженных врачей и медицинских работников. Пандемия рано или поздно закончится, и я надеюсь, что нам не будет стыдно за свои поступки и действия в это странное, особое время. Что опыт, который мы все приобретем, послужит следующим поколениям.

Марина Кикина, отличник образования Республики Казахстан, проректор Казахстанско-Американского свободного университета, директор колледжа КАСУ, кандидат педагогических наук, доцент:

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с телевизионным обращением по текущей ситуации в стране в борьбе с продолжающейся пандемией коронавируса.

Действительно, ситуация серьёзная. Нельзя недооценивать эту угрозу: растёт число жертв. Президент указал, что из-за системных ошибок бывшего руководства Минздрава РК распространение коронавирусной инфекции приобрело большие масштабы. Вместе с тем, Касым-Жомарт Токаев

отметил, что наметились первые признаки улучшения ситуации. Количество мест в больницах увеличилось на 70% и составляет более 43 тысяч. Обеспечена готовность проведения 40 тыс. тестов в сутки. Взято под контроль лекарственное обеспечение. Более того, упрощён порядок разового ввоза лекарств через границу Казахстана и доведения их до аптечной сети страны. Уже сейчас имеется запас более 1 млн упаковок парацетамола.

Президент обозначил, что сложной ситуацией в стране воспользовались бессовестные дельцы, спекулирующие на лекарствах. Активизировались сторонники политических игрищ и манипуляций.

Глава государства высказал глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих родных и близких. 13 июля 2020 года объявлен Днём траура по казахстанцам, ставшим жертвами коронавируса.

Глава государства призвал всех нас не поддаваться панике, апатии и депрессии. Будем надеяться, что мы достойно преодолеем трудности, вызванные пандемией коронавируса.

Берегите себя и своих близких!