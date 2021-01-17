Вести из районов

Работа на опережение 

17.01.2021
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В районе Алтай заблаговременно готовятся к возможным паводкам. 

Аким района Алтай Каликан Байгонусов посетил насосную станцию. Он отметил, что водная стихия может привести ко многим нежелательным последствиям, поэтому необходимо сработать на опережение и не допустить чрезвычайной ситуации. 

– Подтопление жилых помещений и социальных объектов, размывание автомобильных дорог, разрушения мостов, поломки на коммунальных сооружениях, а также уничтожение растений и гибель животных – это далеко не полный список того, к чему может привести природная стихия, – сказал Каликан Байгонусов. – Для недопущения подтоплений мы должны задействовать все имеющиеся силы и средства. 

Чтобы обеспечить бесперебойную работу насосной станции на случай паводков, аким района поручил уполномоченным лицам приобрести дополнительно резервный насос мощностью не менее 1500 – 2000 кубических метров в час, провести ревизию и обновить электрооборудование, а также заменить запорную задвижку и другое. 

Помимо этого, для предотвращения возможных подтоплений в районе ведётся мониторинг городских и сельских улиц, в частном секторе улицы очищают от снега, уже началась работа по очистке ливневой канализации. 

Александра Исаева 

Фото из открытых источников

Район Алтай 

17.01.2021
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