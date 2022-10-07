Работа есть

С начала года в Риддере трудоустроены 1074 человека.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 18,8 процента.

Об этом сообщил аким Риддера Дмитрий Горьковой на брифинге в Региональной службе коммуникаций. Он отметил, что в этом году обратились 1187 человек, которым была оказана помощь в трудоустройстве. Так, всего работой обеспечили 1074 человека, 233 из них – на постоянные рабочие места в рамках имеющихся вакансий. К слову, было создано 903 новых рабочих места.

Также обучение и переобучение востребованным специальностям прошли 19 риддерцев.

– Была организована молодёжная практика для 23 человек, на социальные рабочие места трудоустроено 39 безработных, по проектам «Первое рабочее место» и «Серебряный возраст» – шесть, на оплачиваемые общественные работы привлечено 346 человек, – пояснил Дмитрий Горьковой. – На эти цели из бюджета всех уровней выделено более 300 миллионов тенге.

Отметим, уровень безработицы в Риддере составляет 4,2 процента, что ниже уровня прошлого года. На учёте в Центре занятости населения состоят 316 жителей. При этом в учреждениях и на предприятиях моногорода открыты 583 вакансии.

Александра Исаева

Риддер